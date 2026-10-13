Jefferson Farfán destacó a futbolista que jugó Liga 3 y pide su fichaje para Alianza Lima: "Tiene que estar"

Alianza Lima tiene la obligación, como todos los años, de salir campeón nacional y evitar que su eterno rival, Universitario de Deportes, consiga el tetracampeonato de la Liga 1 este 2026. En plena recta final del Torneo Clausura y a pocas fechas de culminar la segunda etapa de la temporada, Jefferson Farfán reapareció y sorprendió al exigir el fichaje de un futbolista que militó en la Liga 3.

Jefferson Farfán pidió a Alianza Lima fichar a futbolista que jugó en la Liga 3

Durante una reciente edición de su programa 'Enfocados' la 'Foquita' sostuvo un diálogo extenso con excompañeros de campo. En medio de risas y anécdotas, el '10 de la calle' hizo un pedido expreso a la directiva del cuadro blanquiazul para concretar el fichaje de Wilmer Aguirre, quien hasta hace poco jugó la Liga 3 defendiendo los colores de Juventus FC de Huamachuco.

"Lo queremos ver pronto en Alianza Lima. Gente de Alianza, qué están esperando para traerlo al 'Zorro', por favor. Tiene que estar. Necesitamos identidad en el club. Ya la despedida. Se lo merece, es el jugador con más títulos en el club", manifestó Farfán el último fin de semana.

De esta forma, Jefferson Farfán consideró que Wilmer Aguirre debe tener un último paso por Matute antes de decirle adiós al fútbol profesional. El 'Zorrito', formado en las canteras aliancistas, Aguirre tuvo cuatro etapas en el conjunto íntimo (2001-2006; 2008-2010; 2013-2014 y 2021-2022). De concretarse el pedido de Farfán, vivirá su quinto y último periodo con el club de sus amores.

Trayectoria de Wilmer Aguirre

Alianza Lima: 2001-2006

FC Metz (Francia): 2006-2008

Alianza Lima: 2008-2010

San Luis FC (México): 2010-2013

Alianza Lima: 2013-2014

Cimarrones de Sonora (México): 2015-2016

Defensor La Bocana: 2016

FBC Melgar: 2017

Juan Aurich: 2017

Unión Comercio: 2018

Ayacucho FC: 2019

Santos FC: 2020

Pirata FC: 2020

Alianza Lima: 2021-2022

Deportivo Garcilaso: 2023

Carlos A. Mannucci: 2023

FC San Marcos: 2024

FC Cajamarca: 2024

Juventus Huamachuco: 2025

ADA Cajabamba: 2025