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Jefferson Farfán destacó a futbolista que jugó Liga 3 y pide su fichaje para Alianza Lima: "Tiene que estar"
En plena recta final de la Liga 1 2026, Jefferson Farfán sorprendió al pedir a la directiva de Alianza Lima un fichaje que pocos imaginaban.
Alianza Lima tiene la obligación, como todos los años, de salir campeón nacional y evitar que su eterno rival, Universitario de Deportes, consiga el tetracampeonato de la Liga 1 este 2026. En plena recta final del Torneo Clausura y a pocas fechas de culminar la segunda etapa de la temporada, Jefferson Farfán reapareció y sorprendió al exigir el fichaje de un futbolista que militó en la Liga 3.
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Jefferson Farfán pidió a Alianza Lima fichar a futbolista que jugó en la Liga 3
Durante una reciente edición de su programa 'Enfocados' la 'Foquita' sostuvo un diálogo extenso con excompañeros de campo. En medio de risas y anécdotas, el '10 de la calle' hizo un pedido expreso a la directiva del cuadro blanquiazul para concretar el fichaje de Wilmer Aguirre, quien hasta hace poco jugó la Liga 3 defendiendo los colores de Juventus FC de Huamachuco.
"Lo queremos ver pronto en Alianza Lima. Gente de Alianza, qué están esperando para traerlo al 'Zorro', por favor. Tiene que estar. Necesitamos identidad en el club. Ya la despedida. Se lo merece, es el jugador con más títulos en el club", manifestó Farfán el último fin de semana.
De esta forma, Jefferson Farfán consideró que Wilmer Aguirre debe tener un último paso por Matute antes de decirle adiós al fútbol profesional. El 'Zorrito', formado en las canteras aliancistas, Aguirre tuvo cuatro etapas en el conjunto íntimo (2001-2006; 2008-2010; 2013-2014 y 2021-2022). De concretarse el pedido de Farfán, vivirá su quinto y último periodo con el club de sus amores.
Trayectoria de Wilmer Aguirre
Alianza Lima: 2001-2006
FC Metz (Francia): 2006-2008
Alianza Lima: 2008-2010
San Luis FC (México): 2010-2013
Alianza Lima: 2013-2014
Cimarrones de Sonora (México): 2015-2016
Defensor La Bocana: 2016
FBC Melgar: 2017
Juan Aurich: 2017
Unión Comercio: 2018
Ayacucho FC: 2019
Santos FC: 2020
Pirata FC: 2020
Alianza Lima: 2021-2022
Deportivo Garcilaso: 2023
Carlos A. Mannucci: 2023
FC San Marcos: 2024
FC Cajamarca: 2024
Juventus Huamachuco: 2025
ADA Cajabamba: 2025