Revelan la verdad del por qué Esteban Pavez no jugó con Alianza Lima en Cusco

Alianza Lima consiguió tres puntos de oro en su visita a Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura. Los blanquiazules vencieron por 2-1 a los Guerreros Dorados y se metieron nuevamente a la pelea por el primer lugar del campeonato. No obstante, los íntimos afrontaron dicho partido con varias ausencias, entre ellas, la de Esteban Pavez, quien sorprendió al no ser incluido en la lista de convocados. En ese contexto, en las últimas horas se reveló el motivo de su ausencia.

¿Por qué Esteban Pavez no viajó con Alianza Lima a Cusco?

Según información del periodista Gerson Cuba, el mediocampista chileno no fue considerado por Pablo Guede por precaución. Sucede que, en los días previos, Pavez aquejó algunas molestias menores y el comando técnico optó por darle descanso para tenerlo al 100 % con miras al próximo partido frente a Atlético Grau en Matute.

“Esteban Pavez ha sentido molestias por la semana pasada y por prevención y porque lo quieren bien para el partido (con Atlético Grau) y la recta final del campeonato, es por eso que no estuvo en lista de convocados. Ojo, no está lesionado, ha sido por prevención. Esta semana debería entrenar con normalidad”, señaló el comunicador en su canal de YouTube.

Esteban Pavez no viajó a Cusco con Alianza Lima por precaución.

De esta manera, Esteban Pavez apunta a reincorporarse a los entrenamientos de Alianza Lima con normalidad durante la semana y podría volver a estar disponible para el duelo ante Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura. La decisión final dependerá de su evolución y de la evaluación del comando técnico de Pablo Guede, que buscará contar con todas sus piezas en óptimas condiciones para afrontar la recta final del campeonato y seguir luchando por el título nacional.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Grau?

El próximo compromiso de Alianza Lima ante Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura está programado para este sábado 17 de octubre a las 8.30 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva.