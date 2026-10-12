Revelan que Pablo Guede será citado por Comisión Disciplinaria de la Liga 1: "Va a ser sancionado"

¡Lo último! Las recientes declaraciones de Pablo Guede sobre las decisiones del VAR han llegado hasta la Comisión Disciplinaria de la Liga 1, por lo que el técnico argentino será citado para que brinde sus descargos sobre las palabras que manifestó tras el encuentro entre Alianza Lima y Cusco FC, donde no dudó en cuestionar que se anulara el gol de Kevin Quevedo por posición adelantada, señalando que todas estas decisiones siempre se dan en contra de los íntimos. En este sentido: se conoció que Guede será sancionado por sus polémicas declaraciones.

Revelan que Pablo Guede será citado por la Comisión Disciplinaria de la Liga 1

De acuerdo con la información del medio Exitosa, Guede será citado y tendrá la opción de argumentar las palabras que señaló en conferencia de prensa. Sin embargo, es muy probable que sea sancionado y sería por varias fechas.

"Van a citar a ambos técnicos y lo que sí tienen casi seguro es que Pablo Guede va a ser sancionado. No ven por dónde se pueda defender lo dicho. Igual van a darle el beneficio de defenderse, es parte del proceso".

Además, dieron a conocer que Miguel Rondelli, técnico de Melgar, también será llamado, pues como se recuerda, luego del partido ante Universitario, el DT del Dominó explotó en conferencia de prensa y también cuestionó la labor de los árbitros en el VAR.

"A diferencia de Rondelli, él sí tiene un vacío legal por el que puede defenderse por sus declaraciones de 14 vs. 11. Igual van a citarlo para que aclare, pero no es seguro que sea sancionado. En cambio, Guede sí sería sancionado y no serían pocas fechas".

¿Qué había dicho Pablo Guede?

Como se recuerda, además de solidarizarse con Rondelli por la polémica sucedida en el encuentro contra Universitario, también se pronunció sobre las decisiones del VAR que perjudican a su equipo.

"Después de lo hoy ¡Ya basta! Después de lo de ayer ¡Ya basta! Por eso me solidarice con el entrenador de Melgar. Dejen que el fútbol ponga a cada uno en su lugar y listo", empezó diciendo.

"Todas las decisiones del VAR son en contra nuestra. Puedo entender que no quieren que seamos campeones, que quieran que haya una final, pero no busquen donde no hay. Estamos tranquilos, haciendo nuestro trabajo y lo que pasó acá deja mucho que desear sobre el VAR. Lo de hoy fue increíble. Van a tener que hacer más, porque estamos vivos", afirmó.