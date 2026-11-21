El mercado de fichajes en Perú empieza a generar expectativa entre los hinchas de Alianza Lima, quienes esperan conocer qué jugadores llegarán al club para reforzar el plantel de cara a la próxima temporada. Sin embargo, desde la interna blanquiazul decidieron enviar un mensaje que podría cambiar la expectativa de los aficionados.

Franco Navarro, gerente deportivo, rompió su silencio sobre los fichajes de Alianza Lima

Franco Navarro, gerente deportivo de Alianza Lima, rompió su silencio y se pronunció sobre las posibles incorporaciones del equipo. El directivo fue consultado por los fichajes y dejó una contundente respuesta que invita a los hinchas a tener paciencia.

" Siempre se piensa, pero no es momento. Le pido a los hinchas que no especulemos porque estamos jugándonos cosas muy importantes y eso se verá cuando termine esto ", expresó Navarro, en conversación con L1 Max, al referirse a la planificación del próximo mercado de pases.

Franco Navarro Jr. dejó en claro que se concentran en la presente campaña. Foto: composición Líbero/Satélite/Alianza Lima

Con estas palabras, el gerente deportivo dejó en claro que la posibilidad de sumar nuevos futbolistas está presente en la planificación de Alianza Lima. No obstante, remarcó que actualmente la prioridad es afrontar los objetivos deportivos que todavía tiene el equipo, por lo que pidió evitar las especulaciones sobre posibles refuerzos.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Tras terminar su participación en el Torneo Clausura, Alianza Lima deberá esperar a su rival para definir al campeón de la Liga 1. En ese sentido, de acuerdo con la programación, si se disputa una final directa, los encuentros de ida y vuelta serían el 29 de noviembre y el 6 de diciembre, respectivamente.

El segundo escenario contempla que los blanquiazules esperen a su rival, que saldrá de las semifinales. En ese caso, los íntimos tendrían que aguardar hasta el 8 de diciembre para disputar el partido de ida y el 13 de diciembre para la vuelta.