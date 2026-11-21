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Alineaciones Universitario vs Sport Huancayo: el once de Fabián Bustos para el partido del Clausura
Conoce las posibles alineaciones de Universitario de Deportes y Sport Huancayo para el vital partido que define el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Universitario de Deportes y Sport Huancayo disputarán un duelo clave en el Estadio IPD Huancayo, un partido que determinará si habrá semifinales o si se jugará una final directa frente a Alianza Lima por la Liga 1 2026. En ese contexto, estas son las posibles alineaciones que presentarían Fabián Bustos y Richard Pellejero para encarar este emocionante encuentro.
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Posible alineación de Universitario de Deportes
- Miguel Vargas; Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Caín Fara/Anderson Santamaría; Juan Manuel Requena, Jairo Concha, Edison Flores; Andy Polo, César Inga/Jorge Abdel Gutiérrez, Álex Valera y José Rivera.
Fabián Bustos no podrá disponer de varias de sus principales figuras, entre ellas Gianluca Lapadula, Lisandro Alzugaray, Horacio Calcaterra y Jorge Murrugarra, por lo que deberá hacer variantes en algunas zonas del campo. Ante Sport Huancayo, José Rivera, Juan Manuel Requena y Matías Di Benedetto tendrían la oportunidad de demostrar que merecen seguir como titulares en Universitario.
Fabián Bustos alienará su mejor once para vencer con Universitario a Sport Huancayo
Posible alineación de Sport Huancayo
- Ángel Zamudio; Jean Franco Falconí, Marcelo Gaona, Hugo Ángeles, Yonatan Murillo; Javier Sanguinetti, Ricardo Salcedo, Diego Carabaño; Piero Magallanes, Nahuel Luján y Daniel Porozo.
Richard Pellejero es consciente de que, si supera a Universitario, podrá acceder a una semifinal con la posibilidad de disputar luego una final frente a Alianza Lima. Por ello, alineará a todos sus titulares para intentar cumplir ese objetivo en condición de local, en el Estadio IPD de Huancayo.
Richard Pellejero busca vencer con Sport Huancayo a Universitario
Universitario vs Sport Huancayo: Día, hora y canal del partido por el Torneo Clausura
El duelo entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo se jugará el domingo 22 de noviembre a las 3.00 p. m., en el marco de la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El partido tendrá como escenario el Estadio IPD de Huancayo y será transmitido por L1MAX.
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