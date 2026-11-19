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Boca vs. Atlético Mineiro por final de Copa Sudamericana: ¿a qué hora juegan y dónde ver?
Boca Juniors vs. Atlético Mineiro chocan este sábado por la gran final de la Copa Sudamericana 2026. Conoce los horarios y qué canal transmite EN VIVO.
Boca Juniors vs. Atlético Mineiro chocarán este sábado 21 de noviembre, desde el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, en un trascendental partido por la final de la Copa Sudamericana 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los diferentes países y dónde podrás ver EN VIVO ONLINE todas las incidencias de este duelo.
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Boca Juniors vs. Atlético Mineiro: horario del partido por la final de Copa Sudamericana 2026
Si has seguido los partidos de la Copa Sudamericana 2026 y ahora no te quieres perder la gran final entre Boca Juniors vs. Atlético Mineiro, aquí te damos a conocer los horarios en los distintos países:
- México y Centroamérica: 16.30 horas
- Perú: 17.30 horas
- Colombia: 17.30 horas
- Ecuador: 17.30 horas
- Estados Unidos (Washington, Miami y Nueva York): 17.30 horas
- Bolivia: 18.30 horas
- Venezuela: 18.30 horas
- Argentina: 19.30 horas
- Brasil: 19.30 horas
- Chile: 19.30 horas
- Paraguay: 19.30 horas
- Uruguay: 19.30 horas
- España: 23.30 horas
¿Dónde ver la final Boca Juniors vs. Atlético Mineiro?
Argentina: DSports y DGO
Brasil: ESPN y Disney Plus
Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus
México: ESPN 2 y Disney Plus
Centroamérica: ESPN 2 y Disney Plus
Estados Unidos: beIN Sports
España: Vamos, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus
Boca Juniors vs. Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2026
Esta será la tercera vez en la historia de los torneos de Conmebol en la que Boca Juniors y Atlético Mineiro se vean las caras en una cancha de fútbol. Los únicos antecedentes de esta rivalidad se dieron en los octavos de final de la Copa Libertadores 2021, instancia en la que el 'Galo' logró eliminar al 'Xeneize' en definición de penales por 3-1.
Para llegar a la final de la Copa Sudamericana 2026, Boca Juniors dejó en el camino a Vasco da Gama con un global 3-2; de esta forma, va por otra oportunidad de acabar con los 18 años sin ganar un título internacional. Por su parte, Atlético Mineiro eliminó en semifinales a Montevideo City Torque y también planea levantar el trofeo para terminar la racha de dos subcampeonatos continentales consecutivos.
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