Boca Juniors vs. Atlético Mineiro chocarán este sábado 21 de noviembre, desde el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, en un trascendental partido por la final de la Copa Sudamericana 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los diferentes países y dónde podrás ver EN VIVO ONLINE todas las incidencias de este duelo.

PUEDES VER: Boca Juniors puede lograr un récord histórico si gana la final de la Copa Sudamericana 2026

Boca Juniors vs. Atlético Mineiro: horario del partido por la final de Copa Sudamericana 2026

Si has seguido los partidos de la Copa Sudamericana 2026 y ahora no te quieres perder la gran final entre Boca Juniors vs. Atlético Mineiro, aquí te damos a conocer los horarios en los distintos países:

México y Centroamérica: 16.30 horas

Perú: 17.30 horas

Colombia: 17.30 horas

Ecuador: 17.30 horas

Estados Unidos (Washington, Miami y Nueva York): 17.30 horas

Bolivia: 18.30 horas

Venezuela: 18.30 horas

Argentina: 19.30 horas

Brasil: 19.30 horas

Chile: 19.30 horas

Paraguay: 19.30 horas

Uruguay: 19.30 horas

España: 23.30 horas

¿Dónde ver la final Boca Juniors vs. Atlético Mineiro?

Argentina: DSports y DGO

Brasil: ESPN y Disney Plus

Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus

México: ESPN 2 y Disney Plus

Centroamérica: ESPN 2 y Disney Plus

Estados Unidos: beIN Sports

España: Vamos, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus

Boca Juniors vs. Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2026

Esta será la tercera vez en la historia de los torneos de Conmebol en la que Boca Juniors y Atlético Mineiro se vean las caras en una cancha de fútbol. Los únicos antecedentes de esta rivalidad se dieron en los octavos de final de la Copa Libertadores 2021, instancia en la que el 'Galo' logró eliminar al 'Xeneize' en definición de penales por 3-1.

Para llegar a la final de la Copa Sudamericana 2026, Boca Juniors dejó en el camino a Vasco da Gama con un global 3-2; de esta forma, va por otra oportunidad de acabar con los 18 años sin ganar un título internacional. Por su parte, Atlético Mineiro eliminó en semifinales a Montevideo City Torque y también planea levantar el trofeo para terminar la racha de dos subcampeonatos continentales consecutivos.