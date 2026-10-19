Boca Juniors vs. Vasco da Gama EN VIVO por Copa Sudamericana: cuándo juegan, hora y canal

Los clubes Boca Juniors vs. Vasco da Gama juegan EN VIVO este martes 20 de octubre un partido de infarto por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Sao Januário de Río de Janeiro. Solo hay un gol de diferencia en esta llave, por ello, dejarán todo en el campo de juego para conseguir la clasificación a la final. La transmisión de este duelo estará a cargo de ESPN, DSports y SBT. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

Será la cuarta vez en la historia en la que los clubes Boca Juniors y Vasco da Gama se verán las caras en una Copa Sudamericana. El 'Xeneize' llega a Brasil motivado por una victoria sobre Talleres por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, mientras que el 'Pirata' perdió por la mínima diferencia ante Sao Paulo, por la fecha 31 del Brasileirao, y sigue comprometido con el descenso.

El historial favorece a Boca Juniors, ya que ha conseguido quedarse con la victoria en dos ocasiones. Sin embargo, el antecedente más reciente fue a favor de un Vasco da Gama que silenció La Bombonera el último martes tras vencer al conjunto argentino 1-0 gracias a gol de Adson, lo cual lo acerca a la final de la Copa Sudamericana 2026.

Boca Juniors vs. Vasco da Gama: horario del partido de vuelta

Si te gusta ver los partidos de la Copa Sudamericana 2026 y deseas sintonizar el encuentro entre Boca Juniors vs. Vasco da Gama, por la vuelta de las semifinales, aquí te mostramos los horarios en los distintos países:

México y Centroamérica: 6:30 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 7:30 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 8:30 p. m.

Estados Unidos: 8:30 p. m. (Nueva York, Washington y Miami) y 6:30 p. m. (Los Ángeles)

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9:30 p. m.

España: 02:30 a. m. (del viernes 11)

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Vasco da Gama?

Argentina: ESPN, Disney Plus, DSports y DGO

Brasil: SBT y Paramount+

Bolivia y Paraguay: ESPN, Disney Plus y Tigo Sports

Perú y resto de Sudamérica: ESPN, Disney Plus, DSports y DGO

Canadá: beIN Sports y Fanatiz

México y Centroamérica: ESPN 3 y Disney Plus

Estados Unidos: beIN Sports y FuboTV

España: Movistar Liga de Campeones y Vamos

Boca Juniors vs. Vasco da Gama: pronóstico y cuánto paga en apuestas