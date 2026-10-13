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Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque por Copa Sudamericana: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque chocan este miércoles por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2026. Conoce los horarios y qué canal transmite EN VIVO.

Jostein Canales
Atlético Mineiro y Montevideo City Torque juegan por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.
Atlético Mineiro y Montevideo City Torque juegan por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. | Foto: Composición de Libero
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Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque se enfrentan este miércoles 14 de octubre, desde el MRV Arena de Belo Horizonte, en un partido correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Real Madrid y Roma juegan este miércoles por la fase liga de la Champions League 2026-27.

PUEDES VER: Real Madrid vs. Roma por la Champions League: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque: horario del partido de ida

Si te gusta ver los partidos de la Copa Sudamericana y deseas sintonizar el encuentro entre Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque, por la ida de las semifinales, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

  • México y Centroamérica: 4:00 p. m.
  • Perú, Ecuador y Colombia: 5:00 p. m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 6:00 p. m.
  • Estados Unidos: 6:00 p. m. (Nueva York, Washington y Miami) y 4:00 p. m. (Los Ángeles)
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 7:00 p. m.
  • España: 12:00 a. m. (del jueves 15)

¿Dónde ver Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque?

  • Brasil: ESPN, Disney Plus y CazéTV
  • Bolivia y Paraguay: Tigo Sports
  • Perú y resto de Sudamérica: ESPN, Disney Plus, DIRECTV Sports y DGO
  • México y Centroamérica: ESPN 2 y Disney Plus
  • España: Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones 2 y Vamos
  • Estados Unidos y Canadá: beIN Sports

Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana

Será la primera vez en la historia en la que los clubes Atlético Mineiro y Montevideo City Torque se vean las caras. Para llegar a esta instancia de la Copa Sudamericana 2026, el 'Galo' tuvo que eliminar en tanda de penales a Santos de Brasil, mientras que los 'Ciudadanos' le voltaron la llave al Cienciano de Perú.

En sus torneos domésticos, Atlético Mineiro está en el séptimo lugar de la tabla, pero desde el 12 de septiembre no sabe lo que es perder y llega motivado. Por su parte, Montevideo City Torque es líder de la Liga AUF Uruguaya, pero sus malos resultados han permitido que se acorte la diferencia de puntos con su más cercano perseguidor.

Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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