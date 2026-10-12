Boca Juniors vs Vasco da Gama EN VIVO por Copa Sudamericano: pronósticos, horarios y canales

Boca Juniors se enfrenta a Vasco da Gama, este martes 13 de octubre, a partir de las 21.30 hora de Argentina y 19.30 en Perú, correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio La Bombonera. Repasa todos los detalles de este duelo que enfrenta a dos clubes gigantes del continente.

Boca Juniors vs Vasco da Gama: previa del partido

Boca Juniors quiere volver a obtener un título internacional después de 18 años y quiere dar el primer paso ganando este partido de ida por las semifinales en La Bombonera, para luego ir con un colchón importante al duelo en tierras brasileñas.

La gran ausencia en el cuadro Xeneize será Leandro Paredes, quien acusa un desgarro y todo apunta a que también estará ausente en el encuentro de revancha. Por lo demás, Rodolfo Arruabarrena tiene a disposición a sus mejores elementos.

Boca Juniors vs Vasco da Gama por Copa Sudamericana

Por su parte, el Vasco da Gama también apunta a cortar una racha de 26 años sin conquistar campeonatos internacionales y quiere irse de Buenos Aires con una victoria que le permita cerrar con tranquilidad la llave en Río de Janeiro.

Boca Juniors vs Vasco da Gama: horarios

Perú, Colombia y Ecuador: 19:30 horas

Bolivia y Venezuela: 20:30 horas

Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21:30 horas

México y Honduras: 18:30 horas

Estados Unidos: 20:30 horas (Miami y Nueva York) y 17:30 horas (Los Ángeles)

España: 02:30 horas (del día siguiente)

Boca Juniors vs Vasco da Gama: dónde ver

En territorio sudamericano, salvo Brasil, el partido va por la señal de ESPN y la plataforma Disney Plus. Asimismo, también estará disponible en el canal DSports para Perú, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay, Venezuela y Bolivia, además, puedes verlo por la plataforma DGO.

Boca Juniors vs Vasco da Gama: pronóstico y cuotas de apuesta

Boca Juniors tiene un ligero favoritismo para imponerse a Vasco da Gama, esto de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.

Casas Boca Empate Vasco Te Apuesto 1.98 3.06 4.57 Apuesta Total 1.94 3.18 4.62 Betsson 1.95 3.05 4.55 Caliente 1.94 3.25 4.60 Betano 2.00 3.10 4.35

Boca Juniors vs Vasco da Gama: historial

Boca Juniors 2-2 Vasco | Copa Mercosur 2001

Vasco 2-2 Boca Juniors | Copa Mercosur 2001

Boca Juniors 3-0 Vasco | Copa Libertadores 2001

Vasco 0-1 Boca Juniors | Copa Libertadores 2001

Boca Juniors vs Vasco da Gama: estadio

Estadio La Bombonera, en Buenos Aires

El partido se disputa en el estadio Alberto J. Armando, conocido mundialmente como La Bombonera y que cuenta con una capacidad para 58.840 espectadores.