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Boca Juniors vs Vasco da Gama EN VIVO por Copa Sudamericano: pronósticos, horarios y canales

Sigue el partido Boca Juniors vs Vasco da Gama EN VIVO por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 desde La Bombonera.

Wilfredo Inostroza
Boca Juniors y Vasco da Gama se enfrentan por la Copa Sudamericana 2026
Boca Juniors y Vasco da Gama se enfrentan por la Copa Sudamericana 2026 | Composición: Líbero
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Boca Juniors se enfrenta a Vasco da Gama, este martes 13 de octubre, a partir de las 21.30 hora de Argentina y 19.30 en Perú, correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio La Bombonera. Repasa todos los detalles de este duelo que enfrenta a dos clubes gigantes del continente.

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Boca Juniors vs Vasco da Gama: previa del partido

Boca Juniors quiere volver a obtener un título internacional después de 18 años y quiere dar el primer paso ganando este partido de ida por las semifinales en La Bombonera, para luego ir con un colchón importante al duelo en tierras brasileñas.

La gran ausencia en el cuadro Xeneize será Leandro Paredes, quien acusa un desgarro y todo apunta a que también estará ausente en el encuentro de revancha. Por lo demás, Rodolfo Arruabarrena tiene a disposición a sus mejores elementos.

Boca Juniors vs Vasco da Gama por Copa Sudamericana

Boca Juniors vs Vasco da Gama por Copa Sudamericana

Por su parte, el Vasco da Gama también apunta a cortar una racha de 26 años sin conquistar campeonatos internacionales y quiere irse de Buenos Aires con una victoria que le permita cerrar con tranquilidad la llave en Río de Janeiro.

Boca Juniors vs Vasco da Gama: horarios

  • Perú, Colombia y Ecuador: 19:30 horas
  • Bolivia y Venezuela: 20:30 horas
  • Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21:30 horas
  • México y Honduras: 18:30 horas
  • Estados Unidos: 20:30 horas (Miami y Nueva York) y 17:30 horas (Los Ángeles)
  • España: 02:30 horas (del día siguiente)

Boca Juniors vs Vasco da Gama: dónde ver

En territorio sudamericano, salvo Brasil, el partido va por la señal de ESPN y la plataforma Disney Plus. Asimismo, también estará disponible en el canal DSports para Perú, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay, Venezuela y Bolivia, además, puedes verlo por la plataforma DGO.

Boca Juniors vs Vasco da Gama: pronóstico y cuotas de apuesta

Boca Juniors tiene un ligero favoritismo para imponerse a Vasco da Gama, esto de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.

CasasBocaEmpateVasco
Te Apuesto1.983.064.57
Apuesta Total1.943.184.62
Betsson1.953.054.55
Caliente1.943.254.60
Betano2.003.104.35

Boca Juniors vs Vasco da Gama: historial

  • Boca Juniors 2-2 Vasco | Copa Mercosur 2001
  • Vasco 2-2 Boca Juniors | Copa Mercosur 2001
  • Boca Juniors 3-0 Vasco | Copa Libertadores 2001
  • Vasco 0-1 Boca Juniors | Copa Libertadores 2001

Boca Juniors vs Vasco da Gama: estadio

Estadio La Bombonera, en Buenos Aires

Estadio La Bombonera, en Buenos Aires

El partido se disputa en el estadio Alberto J. Armando, conocido mundialmente como La Bombonera y que cuenta con una capacidad para 58.840 espectadores.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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