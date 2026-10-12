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Boca Juniors vs Vasco da Gama EN VIVO por Copa Sudamericano: pronósticos, horarios y canales
Sigue el partido Boca Juniors vs Vasco da Gama EN VIVO por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 desde La Bombonera.
Boca Juniors se enfrenta a Vasco da Gama, este martes 13 de octubre, a partir de las 21.30 hora de Argentina y 19.30 en Perú, correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio La Bombonera. Repasa todos los detalles de este duelo que enfrenta a dos clubes gigantes del continente.
Boca Juniors vs Vasco da Gama: previa del partido
Boca Juniors quiere volver a obtener un título internacional después de 18 años y quiere dar el primer paso ganando este partido de ida por las semifinales en La Bombonera, para luego ir con un colchón importante al duelo en tierras brasileñas.
La gran ausencia en el cuadro Xeneize será Leandro Paredes, quien acusa un desgarro y todo apunta a que también estará ausente en el encuentro de revancha. Por lo demás, Rodolfo Arruabarrena tiene a disposición a sus mejores elementos.
Boca Juniors vs Vasco da Gama por Copa Sudamericana
Por su parte, el Vasco da Gama también apunta a cortar una racha de 26 años sin conquistar campeonatos internacionales y quiere irse de Buenos Aires con una victoria que le permita cerrar con tranquilidad la llave en Río de Janeiro.
Boca Juniors vs Vasco da Gama: horarios
- Perú, Colombia y Ecuador: 19:30 horas
- Bolivia y Venezuela: 20:30 horas
- Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21:30 horas
- México y Honduras: 18:30 horas
- Estados Unidos: 20:30 horas (Miami y Nueva York) y 17:30 horas (Los Ángeles)
- España: 02:30 horas (del día siguiente)
Boca Juniors vs Vasco da Gama: dónde ver
En territorio sudamericano, salvo Brasil, el partido va por la señal de ESPN y la plataforma Disney Plus. Asimismo, también estará disponible en el canal DSports para Perú, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay, Venezuela y Bolivia, además, puedes verlo por la plataforma DGO.
Boca Juniors vs Vasco da Gama: pronóstico y cuotas de apuesta
Boca Juniors tiene un ligero favoritismo para imponerse a Vasco da Gama, esto de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.
|Casas
|Boca
|Empate
|Vasco
|Te Apuesto
|1.98
|3.06
|4.57
|Apuesta Total
|1.94
|3.18
|4.62
|Betsson
|1.95
|3.05
|4.55
|Caliente
|1.94
|3.25
|4.60
|Betano
|2.00
|3.10
|4.35
Boca Juniors vs Vasco da Gama: historial
- Boca Juniors 2-2 Vasco | Copa Mercosur 2001
- Vasco 2-2 Boca Juniors | Copa Mercosur 2001
- Boca Juniors 3-0 Vasco | Copa Libertadores 2001
- Vasco 0-1 Boca Juniors | Copa Libertadores 2001
Boca Juniors vs Vasco da Gama: estadio
Estadio La Bombonera, en Buenos Aires
El partido se disputa en el estadio Alberto J. Armando, conocido mundialmente como La Bombonera y que cuenta con una capacidad para 58.840 espectadores.