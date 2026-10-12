¿A qué hora juega Boca Juniors vs Vasco da Gama y dónde ver partido de Copa Sudamericana?

No te pierdas el partido entre Boca Juniors vs Vasco da Gama por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Ambos clubes buscarán comenzar la llave por un pase a la gran final con el pie derecho. Por ello, a continuación, te brindamos la fecha, horario y canal de transmisión para que puedas ver el apasionante encuentro internacional por el torneo Conmebol.

¿Cuándo juega Boca Juniors vs Vasco da Gama?

De acuerdo con la programación oficial de la Conmebol Sudamericana, el partido entre Boca Juniors y Vasco da Gama se realizará este martes 13 de octubre en el Estadio Alberto José Armando, conocido mundialmente como La Bombonera. Si ocurre algún cambio de último minuto, te lo informaremos de inmediato aquí, en el diario Líbero.

Boca Juniors buscará la clasificación a la gran final de la Copa Sudamericana.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs Vasco da Gama?

Te brindamos el horario dependiendo de tu país de residencia:

México y Centroamérica: 6.30 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. del miércoles 14 de octubre

¿Dónde ver EN VIVO Boca Juniors vs Vasco da Gama?

La transmisión del partido entre Boca Juniors vs Vasco da Gama estará a cargo de ESPN y DirecTV para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el encuentro de la Copa Sudamericana 2026 totalmente online mediante DGO y Disney Plus, en caso de que cuentes con una suscripción a alguna de las mencionadas plataformas de streaming. Por último, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto.

Boca Juniors vs Vasco da Gama: posibles alineaciones