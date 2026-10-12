Barcelona vs Galatasaray EN VIVO por Champions League: a qué hora juega, dónde mirar y pronóstico

Barcelona vs Galatasaray se enfrentan este martes 13 de octubre por la fecha 2 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27. Este partido se disputará en el RAMS Park de Estambul y está programado para dar inicio desde las 2.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora española). La transmisión del encuentro EN VIVO estará a cargo de ESPN 5, Disney Plus y Movistar Plus.

¿A qué hora juega Barcelona vs Galatasaray?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados para el inicio del partido de Barcelona vs Galatasaray por la fecha 2 de la UEFA Champions League:

Perú, Colombia y Ecuador: 2.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 4.00 p. m.

México y Centroamérica: 1.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (Washington DC, Miami y Nueva York) y 12.00 m. (Los Ángeles).

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Galatasaray EN VIVO?

El partido de Barcelona vs Galatasaray contará con la transmisión EN VIVO por la señal exclusiva de ESPN para toda Sudamérica. Del mismo modo, este duelo se podrá sintonizar EN DIRECTO ONLINE mediante la aplicación de streaming de Disney Plus. En España, el partido por Champions League se podrá ver por Movistar Plus.

Previa del partido Barcelona vs Galatasaray por Champions League

Barcelona llega en gran momento a la segunda jornada de la Champions League, tras encadenar nueve victorias consecutivas en la temporada. El equipo de Hansi Flick buscará mantener su racha positiva y dar otro paso importante en su objetivo por alcanzar los octavos de final.

Barcelona llega al partido tras golear por 3-0 al Getafe en LaLiga

Lamine Yamal destaca como una de las principales figuras del conjunto azulgrana, que atraviesa una gran etapa goleadora. Sin embargo, Flick tendrá bajas importantes para este compromiso: Frenkie de Jong y Raphinha, quienes no estarán disponibles para el duelo en Estambul.

Galatasaray necesita recuperarse tras caer ante Sporting CP en su estreno europeo, pese a comenzar ganando como visitante. El equipo de Okan Buruk buscará aprovechar el apoyo de su hinchada y el poder ofensivo de Victor Osimhen y Rafael Leao, sus principales armas ofensivas.

Galatasaray ha ganado tres de sus últimos cinco partidos oficiales

Barcelona vs Galatasaray: canales de transmisión

Si quieres mirar el partido de Barcelona vs Galatasaray EN VIVO ONLINE por la UEFA Champions League deberás estar atento a los siguientes canales, dependiendo del país en donde te encuentres:

Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador: ESPN 5 y Disney Plus.

Brasil: TNT Brasil, SBT y Max.

Argentina: Fox Sports y Disney Plus.

Chile, Uruguay y Paraguay: ESPN 5 y Disney Plus.

Venezuela: ESPN 5, Disney Plus e inter.

México: TNT Sports y Max.

Panamá: Disney Plus.

España: Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones 2 y Movistar Plus+.

Estados Unidos: Paramount Plus y DAZN USA.

Barcelona vs Galatasaray: pronóstico y apuestas

Barcelona llega como amplio favorito para quedarse con la victoria ante Galatasaray por la Champions League. Revisa las cuotas en las principales casas de apuesta para que realices tu mejor jugada:

Casas de apuesta Barcelona Empate Galatasaray Betsson 1.29 5.95 9.90 Betano 1.30 7.10 8.75 Bet365 1.25 7.00 9.00 1xBet 1.30 7.06 9.55 Caliente 1.29 7.10 8.25 Stake 1.29 6.90 9.40

Barcelona vs Galatasaray: posibles alineaciones

Posible alineación de Barcelona: Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Anthony Gordon y Gabriel Jesus.

Posible alineación de Galatasaray: Uğurcan Çakır; Barış Alper Yılmaz, Davinson Sánchez, Bardakcı, Jakobs; Lucas Torreira, Gabriel Sara; Yunus Akgün, Ílkay Gündogan, Rafael Leão y Victor Osimhen.

¿Dónde juegan Barcelona vs Galatasaray?

Así luce el RAMS Park, casa del Galatasaray

El partido entre Barcelona vs Galatasaray está programado para disputarse en el Rams Park de Estambul, Turquía. Este recinto cuenta con una capacidad para albergar hasta 52.600 espectadores.