Alianza Lima culminó el Torneo Clausura con una contundente goleada 5-0 sobre FC Cajamarca en el Estadio Alejandro Villanueva, llegando así con el mejor de los ánimos a la final de la Liga 1 2026. Sin embargo, gracias a Eryc Castillo, ahora los blanquiazules deberán ir contra la historia si quieren proclamarse campeones absolutos del fútbol peruano.

Resulta que, 'La Culebra' sigue en un año soñado debido a que se convirtió en el máximo goleador del campeonato nacional con 24 anotaciones. No obstante, esta estadística no va de la mano con el objetivo que tiene el equipo de La Victoria y todo por un contundente motivo: desde 1977, cuando un elemento del club es el principal artillero de la temporada, los íntimos pierden el título.

Alianza Lima y su obstáculo para salir campeón

La última vez que un jugador de Alianza Lima fue el mayor anotador de la Primera División fue en 1996, año que Sporting Cristal salió vencedor. Previamente, en 1993, el mismo delantero se hizo con tal distinción y fue Universitario el monarca de aquella campaña. Mucho antes, en 1981, José Carranza fue el máximo goleador y FBC Melgar obtuvo su primera estrella.

Tenemos que remontarnos a 1977, cuando Fredy Ravello, con 27 dianas, fue el mayor goleador de la Liga 1 y su club, Alianza Lima, logró salir campeón del fútbol peruano . Es decir, Eryc Castillo deberá romper una mala racha de casi 50 años. Esta información, según el medio Son Datos No Opiniones.

Eryc Castillo es la máxima figura que tiene Alianza Lima.

¿A quién enfrentará Alianza Lima en la final?

Vale precisar que todavía no se ha confirmado el rival de Alianza Lima en la final de la Liga 1. Su oponente saldrá entre Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Sport Huancayo. Puede haber tanto semifinales como una final directa, pero los blanquiazules ya están instalados en el partido decisivo gracias a que terminaron líderes del Acumulado.