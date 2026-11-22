Alianza Lima terminó su participación en el Torneo Clausura con una aplastante goleada 5-0 sobre FC Cajamarca, club al que mandó al descenso la próxima temporada. Mientras el elenco azul y oro analiza sus errores para volver a la máxima división en un futuro, el cuadro de Matute tomó una radical decisión para lo que serán las finales de la Liga 1 2026.

Como sabemos, los íntimos se encuentran esperando para conocer a su rival, que puede salir entre Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Sport Huancayo. Por ello, pese a que tendrán algunos días de descanso porque no tendrán que disputar semifinales, como probablemente sí lo hagan sus oponentes, el comando técnico ya vive la definición por el título.

Alianza Lima tomó radical decisión para la final de la Liga 1 2026

Resulta que el periodista Gerson Cuba informó a través de su cuenta oficial de ‘X’, plataforma social antes conocida mundialmente como Twitter, que Alianza Lima le dio descanso a sus futbolistas luego de la victoria sobre FC Cajamarca en el Estadio Alejandro Villanueva. Sin embargo, todavía no sabe cómo procederá exactamente para los playoffs.

“ Alianza Lima descansará mañana y, dependiendo de lo que suceda, iniciará sus trabajos de cara a la final ”, indicó el mencionado comunicador. Es decir, que la preparación planificada por Pablo Guede y compañía dependerá de qué suceda hoy en los partidos Sport Huancayo vs. Universitario y Sporting Cristal vs. Cienciano.

Alianza Lima va con todo a la final de la Liga 1.

Recordemos que, si la 'U' sale campeón del Torneo Clausura habrá una final directa por la Liga 1 y acortará el tiempo de preparación y descanso que pueda tener el club de La Victoria. No obstante, si el certamen se lo lleva el elenco del Rímac o el 'Rojo Matador' sí habrán semifinales y ello le dará mayor tiempo de planificación a todo el plantel.