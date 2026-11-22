Sin continuar en la lucha por el título pero con una clasificación a la Copa Libertadores, FBC Melgar cerró su participación en la Liga 1 2026. Los dirigidos por Miguel Rondelli quedaron en el tercer puesto de la tabla acumulada y ahora se encuentran de vacaciones tras disputar su último partido ante Alianza Atlético. No obstante, en las últimas horas se confirmó que el 'Dominó' ya cerró su primer fichaje, un futbolista con pasado en el fútbol portugués.

Melgar aseguró fichaje de futbolista que militó en el fútbol portugués

Según información del periodista Ernesto Jerónimo Macedo, Juan David Lucumí, que pasó por U.D. Leira de la segunda división portuguesa y hasta hoy jugador de ADT, es nuevo fichaje del cuadro rojinegro. La directiva cerró su primera contratación antes de finalizar el año y se espera que en los próximos días se haga oficial su llegada. Asimismo, informó que su contrato con Melgar es por las próximas dos temporadas.

“ Juan David Lucumí, extremo colombiano, jugará en FBC Melgar. Contrato por dos temporadas , hasta fines de 2028, con opción a uno más. Procedente de ADT. El club arequipeño disputará la Liga 1 2027 y la Copa Libertadores”, publicó el citado comunicador en su cuenta de X.

Juan David Lucumí jugará en Melgar. Foto: Ernesto Macedo.

De esta manera, FBC Melgar comienza a planificar su plantel con miras a la temporada 2027, en la que tendrá el desafío de competir tanto en el torneo local como en el ámbito internacional. La llegada de Juan David Lucumí representa el primer movimiento de los arequipeños en el mercado de fichajes, aunque se espera que en las próximas semanas se anuncien más incorporaciones para reforzar el equipo de Miguel Rondelli.

¿Cómo le fue a Juan Lucumí con ADT?

Recordemos que Juan Lucumí viene de salvar la categoría con ADT de Tarma, convirtiéndose en una de las principales cartas en ofensiva dentro del esquema del ‘Chino’ Rivera. Desde su llegada en agosto, disputó 16 partidos con el conjunto tarmeño, con un saldo de 3 goles y 3 asistencias.

Trayectoria de Juan Lucumí