¡Terribles noticias para Arequipa! Previo a lo que será el encuentro entre Melgar contra Alianza Atlético por la última jornada de la Liga 1, que se realizará este miércoles 18 de noviembre. De acuerdo con la información proporcionada, el rojinegro sufrió ocho inesperadas bajas para este encuentro debido a una infección estomacal. A esto se le sumaría que cuatro miembros del staff también estarían en la situación.

Melgar sufre ocho bajas inesperadas previo al duelo ante Alianza Atlético

La información proporcionada por el periodista arequipeño, Daniel Rodríguez Hinojosa señala que de los afectados solo cinco jugadores y un personal han tenido que ser trasladados al hospital de Piura para ser revisados. A pesar de esta situación, no se descarta la presencia de los involucrados para el encuentro contra el Vendaval.

“8 futbolistas y 4 miembros de la delegación de Melgar presentaron una fuerte infección estomacal. De los afectados, 5 jugadores y 1 miembro del staff han tenido que ser trasladados al hospital en Piura para ser atendidos por una posible intoxicación con los alimentos consumidos. Aún no se ha revelado el detalle de los futbolistas afectados, pues la información está en desarrollo. No está descartada la presencia de los 8 futbolistas en el encuentro ante Alianza Atlético, dependerá de la evolución de cada uno”, dio a conocer el comunicador.

Melgar sufre ocho inesperadas bajas por infección estomacal

Nueva información sobre los futbolistas afectados de Melgar

Actualización: Se conoció de acuerdo con información del periodista Rudy Estremadoyro de L1 Max, que Melgar no cuenta con jugadores afectados, por lo que contará con sus futbolistas habituales a excepción de Horacio Orzán, Carlos Caceda, Jefferson Cáceres y Bernardo Cuesta.

“Se descarta cualquier información sobre futbolistas infectados. No hay ningún jugador en esa condición y todos los integrantes de la lista de concentrados están aptos para jugar ante Alianza Atlético. En cuanto a las ausencias, no viajaron Horacio Orzán ni Carlos Caceda. A ellos se suman las ya conocidas bajas de Jefferson Cáceres y Bernardo Cuesta, quienes continúan en proceso de recuperación. ¡Todo listo para el compromiso en Sullana!”.

Nueva información sobre el caso Melgar

Cabe precisar que de momento, no hay un comunicado oficial del club, por lo que se esperaba que en las próximas horas los rojinegros puedan brindar nueva información sobre lo sucedido con sus jugadores.