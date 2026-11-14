Este caso responde al de la doctora Ann Lawani, una enfermera y profesora adjunta de 39 años en la Facultad de Enfermería y Profesiones de la Salud de la Universidad de San Francisco (USF). Su hermano, Samuel Lawani, fue el que expuso cómo se dio su detención y posterior traslado. Aseguró que ella se sintió como si hubiera sido "arrastrada a un abismo", al perder el contacto con su familia y su ausencia en el sistema federal. ¿Qué se sabe al respecto? ¿Por qué este hecho ha llamado la atención públicamente?

Profesora de San Francisco fue arrestada por ICE en California: no figura en sistema federal en EE. UU.

Según lo expuesto en 'SFGATE', agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a Lawani en su hogar en Lodi, California, el pasado 16 de septiembre de 2026. La detención ocurrió mientras cuidaba a su padre de 83 años, quien padece cáncer.

Los testimonios señalaron que Lawani salió de su garaje en pijama y chanclas al notar la presencia de los oficiales a través de su cámara de seguridad. Durante el arresto, no se le mostró una orden judicial, a pesar de que la solicitó . Posteriormente, Lawani fue trasladada a varias instalaciones, comenzando en Stockton y Bakersfield, California, y luego a El Paso, Texas, antes de llegar al Centro de Procesamiento del ICE en Basile, Luisiana, a más de 3.000 kilómetros de su residencia.

Su abogada y familiares denunciaron que, durante días y semanas , Lawani no apareció en la base de datos pública de detenidos del ICE . Esta situación se atribuye a cambios recientes en las políticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que excluyen del registro a personas con órdenes finales de deportación. Es importante mencionar que Lawani, originaria de Nigeria, llegó a Estados Unidos en 2007 con una visa de visitante y solicitó asilo poco después.

Sin antecedentes penales, ha trabajado más de una década como enfermera y docente universitaria. Aunque un juez de inmigración le negó el asilo en 2013, le concedió una suspensión de expulsión, permitiéndole mantener un permiso de trabajo vigente hasta 2029. El DHS justificó su arresto al señalar que su visa expiró en 2007 y que existe una orden final de expulsión desde 2013, argumentando que contar con autorización de empleo no confiere estatus legal. Lawani permanecerá bajo custodia mientras se tramita su salida del país americano.

Autoridades exigen su liberación inmediata

Samuel Lawani, hermano de la profesora Ann Lawani, manifestó su profunda indignación ante el trato recibido por su hermana, quien ha sido objeto de un arresto que ha dejado una huella devastadora en su familia y comunidad.

En declaraciones a diversos medios, como Noticias de KRON4, condenó el arresto y el posterior traslado de Ann, relatando que ella fue esposada tras abrir la puerta de su garaje al escuchar ruidos fuera de su hogar. Según Samuel, cuando Ann solicitó despedirse de su padre anciano, los agentes alegaron que estaba 'oponiendo resistencia al arresto'.

La incertidumbre sobre el paradero de su hermana fue otro punto crítico en su testimonio. Durante tres días, Ann no apareció en el localizador público de detenidos del ICE, y la familia no tuvo noticias de ella hasta que logró comunicarse desde Luisiana. Samuel expresó su incredulidad ante la situación, afirmando que es “incomprensible” que algo así le ocurra a alguien como ella.