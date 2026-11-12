El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha aumentado sus operativos en las obras de construcción de viviendas en Albuquerque y Santa Fe , lo que ha generado inquietud y ausentismo entre los trabajadores del sector.

Esta intensificación de las detenciones ha ocasionado demoras en los proyectos de edificación y un cuestionado aumento en los costos debido a la falta de mano de obra en Nuevo México. ¿Qué más se sabe? AQUÍ los detalles.

Incrementan los arrestos del ICE en las obras de construcción de viviendas en esta zona

Según lo expuesto en ‘Source N'M, en Nuevo México, los constructores de viviendas reportaron un notable incremento en las redadas federales de inmigración en obras de construcción, especialmente en Albuquerque y Santa Fe . Esta situación ha generado arrestos y retrasos en diversos proyectos, en un contexto de escasez de viviendas en el estado.

Al respecto, Miles Dylan Conway, director ejecutivo de la Asociación de Constructores de Viviendas de Nuevo México, señaló que recibió alrededor de 20 comunicaciones de promotores inmobiliarios en la última semana, quienes informaron sobre la presencia de agentes del ICE de Estados Unidos en las obras, a menudo en vehículos sin distintivos, arrestando a varios trabajadores simultáneamente.

Conway expresó que el reporte de llamadas y mensajes que recibió evidencia un aumento en la aplicación de las leyes de inmigración. Pese a que los funcionarios del ICE no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre el aumento de sus operaciones, entrevistas realizadas por el medio en mención, junto a defensores de inmigrantes y organizaciones constructoras revelaron que al menos cinco operativos han tenido lugar en el último mes, resultando en más de una docena de arrestos.

Videos en redes sociales también han documentado a agentes del ICE escoltando a trabajadores esposados desde obras en Santa Fe y Albuquerque.

¿Cómo afectan las redadas y qué más se conoce de los operativos?

Las redadas han perjudicado tanto a grandes complejos residenciales como a pequeñas construcciones en barrios de bajos ingresos. Recientemente, en el barrio de San José de Albuquerque, agentes del ICE interrumpieron el trabajo de los empleados de Habitat for Humanity, quienes estaban vertiendo hormigón para las entradas de dos viviendas casi finalizadas .

Bill Bidal, director ejecutivo de Greater Albuquerque Habitat for Humanity, comentó que la llegada repentina de las autoridades federales fue inesperada, a pesar de los rumores sobre actividad sospechosa en la ciudad.