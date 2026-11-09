Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles detuvieron el 27 de octubre a Farzad 'Tony' Toutouni, un inmigrante indocumentado originario de Irán. La operación se realizó en el marco de las acciones del ICE para hacer cumplir las leyes de inmigración en la región. Ahora, se ha revelado todo su historial delictivo y más.

ICE arresta a iraní conocido como el 'rey de Instagram'; tiene largo historial delictivo

Según información del ICE.gov, Robert Toutouni, quien llegó a Estados Unidos de manera legal en 1983, enfrenta actualmente una complicada situación migratoria . En 1993, un juez de inmigración ordenó su deportación, aunque esta no se llevó a cabo en ese momento. Posteriormente, en 1999, se repitió la orden y fue enviado a México.

ICE arresta a iraní conocido como el "rey de Instagram".

Según sus propias declaraciones e informe, Toutouni reingresó al país de forma ilegal el 4 de abril de 2011, cerca de Saint Clair, Michigan, utilizando una balsa eléctrica comprada en Canadá para cruzar el río. Desde 1989, estuvo involucrado en múltiples delitos, con un historial que incluye arrestos por amenazas criminales, conspiración y posesión y venta de sustancias controladas.

Su condena más significativa fue de más de dieciséis meses por falsificación de cheques, robo de tarjetas de acceso y otros delitos graves como secuestro y extorsión . Toutouni había ganado notoriedad en redes sociales, acumulando más de un millón de seguidores en Instagram.

Su cuestionado contenido estaba relacionado con pornografía explícita y exhibiciones de lujo, donde evidenciaba vehículos de alta gama, aviones privados y mujeres con poca ropa. La atención mediática hacia su figura se intensificó tras el asesinato del inmigrante israelí Emil Lahaziel frente a la mansión que alquilaba en West Hollywood en junio de 2023 .

¿Cuál es su actual situación?

Toutouni se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras se realizan los trámites para su deportación.

Las autoridades locales recuerdan a la ciudadanía que pueden reportar delitos y actividades sospechosas llamando al 866-DHS-2-ICE (866-347-2423) o completando el formulario de denuncia en línea.