El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos quedó bajo cuestionamiento tras revelarse que casi 6.000 agentes habrían recibido una capacitación reducida para acelerar su incorporación a las operaciones de deportación promovidas por Donald Trump. Según N+ Univision, un informe preliminar de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) detectó deficiencias en la preparación de los funcionarios encargados de ejecutar los operativos migratorios.

ICE capacitó de forma exprés a casi 6.000 agentes para acelerar las deportaciones

El plan de contratación impulsado durante la gestión de Kristi Noem al frente del DHS contemplaba incorporar a 10.000 nuevos agentes con fondos aprobados por el Congreso. Sin embargo, entre agosto de 2025 y julio de 2026, cerca de 6.000 funcionarios recibieron capacitación con requisitos menos exigentes.

De acuerdo con el informe preliminar de 19 páginas, obtenido por The New York Times, más de 3.500 agentes con experiencia policial completaron su preparación mediante cursos virtuales, sin necesidad de asistir durante un mes a un centro de entrenamiento. Esta modalidad permitió que más del 80% de los reclutas terminara la capacitación en un máximo de 10 días y que más del 10% lo hiciera en menos de 24 horas. Incluso, cinco agentes completaron los cursos en menos de dos horas.

Los investigadores recopilaron testimonios de instructores que cuestionaron la calidad de las clases. Algunos señalaron que los participantes avanzaban por los módulos haciendo clic en las lecciones sin comprender necesariamente su contenido. Uno de ellos calificó los cambios como un "fracaso catastrófico".

La reducción también afectó a más de 2.000 reclutas sin experiencia policial. ICE disminuyó sus horas de formación de 543 a aproximadamente 300 y redujo el periodo de entrenamiento de 72 a 42 días. Entre los contenidos recortados o afectados estuvieron el uso de armas de fuego, la conducción, el control de detenidos durante los vuelos de deportación y los procedimientos de arresto y verificación de ciudadanía.

Además, la Oficina del Inspector General advirtió que ICE no presentó una justificación por escrito para estos cambios. El entonces director de capacitación declaró que las modificaciones fueron impuestas por el subdirector de la agencia y contaron con el respaldo de Kristi Noem y su asesor Corey Lewandowski.

Informe del DHS advierte fallas en la preparación de agentes de ICE

Las deficiencias también afectaron la capacitación práctica que los nuevos funcionarios debían recibir en sus centros de trabajo. ICE no pudo demostrar que sus oficinas regionales impartieran este entrenamiento de manera uniforme. De hecho, casi el 90% de los responsables de gestionar el programa que respondieron al cuestionario de la Oficina del Inspector General consideró que no funcionaba adecuadamente.

En Dallas, la presión por aumentar los arrestos y las deportaciones relegó la capacitación de los nuevos agentes. En Baltimore, algunos reclutas se limitaban a acompañar a funcionarios experimentados, mientras que en San Francisco las instrucciones se volvieron informales debido a la falta de personal.

Aunque en julio de 2026 el actual secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, restableció requisitos de capacitación más rigurosos, los investigadores advirtieron que aún persistían problemas derivados de los cambios anteriores. Por su parte, ICE aseguró que ofreció entrenamiento presencial adicional y cursos complementarios. Además, defendió que muchos de sus nuevos integrantes ya contaban con experiencia en la aplicación de la ley.

El informe tampoco determinó que la reducción de la capacitación hubiera provocado directamente incidentes durante los operativos migratorios. Sin embargo, The New York Times identificó que David Brouillette, contratado en diciembre de 2025 bajo los requisitos flexibilizados, estuvo involucrado en la muerte a tiros del colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, de 25 años, durante una parada vehicular en Maine, en el verano de 2026. No obstante, la investigación no estableció una relación entre la formación que recibió el agente y el desenlace del caso.

Durante una audiencia ante el Congreso, Mullin reconoció que algunas decisiones adoptadas antes de su llegada tuvieron que revertirse. Por su parte, la Oficina del Inspector General, encabezada por Joseph V. Cuffari, reiteró que todos los funcionarios deben contar con la preparación necesaria para cumplir sus responsabilidades.

El documento de 19 páginas aún tenía carácter preliminar cuando N+ Univision difundió la información, por lo que sus conclusiones no constituían un informe definitivo. No obstante, sus hallazgos generaron cuestionamientos sobre los estándares de capacitación de los agentes encargados de ejecutar la política de deportaciones de Donald Trump contra los inmigrantes en Estados Unidos.