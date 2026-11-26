Uno de los futbolistas más destacados de Sporting Cristal es Miguel Araujo, defensa central que llegó a mediados del 2025 y se ganó un puesto en el once inicial del club. Ahora, con la temporada terminada para los del Rímac, y con los rumores sobre su posible salida, se reveló que el jugador nacional tiene contrato por tres años con un gigante de la Liga 1 en Perú.

El hombre de la selección peruana dejó un rotundo mensaje en su cuenta oficial de Instagram, donde recordó todo lo vivido esta campaña con camiseta celeste y le dio las gracias a todos sus hinchas. Por ello, en el cuadro ‘cervecero’ muchos aficionados pensaron que se trataba de una despedida emotiva. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, para alegría del cuadro dirigido por Roberto Mosquera.

Resulta que, de acuerdo con una entrevista brindada hace un tiempo por el mismo Miguel Araujo, nuestro compatriota tiene contrato por tres años y medio en Sporting Cristal, por lo que estará por mucho tiempo en el Rímac . Claro, a menos que la institución deportiva decida transferirlo a otro elenco ya sea del fútbol nacional o del extranjero. Este mensaje sin duda calmará mucho la ansiedad de los seguidores rimenses.

Miguel Araujo es titular indiscutible en la defensa de Sporting Cristal.

Vale precisar que el ex Alianza Lima cruzará su tercera temporada con los de la Florida, y buscará alzar su segundo trofeo con esta camiseta debido a que este año obtuvo la Copa de la Liga Caliente tras derrotar 2-0 a Alianza Atlético en la gran final. Asimismo, clasificó a la definición por el título de la Supercopa del Perú, certamen donde enfrentará al campeón de la Liga 1 2026.

¿Cuál es el valor de Miguel Araujo?

Miguel Araujo tiene actualmente un valor de 500 mil euros en el mercado de transferencias y significa un bajón en su cotización, ya que en 2020 llegó a costar 900 mil euros cuando jugaba para el FC Emmen de la Eredivisie, Primera División de Países Bajos (Holanda).