Sporting Cristal continúa evaluando alternativas para reforzar su plantel de cara a la temporada 2027. Tras conocerse la salida de Juan Cruz González, el cuadro celeste analiza opciones para cubrir el puesto de lateral derecho y uno de los nombres que estaría en carpeta es un futbolista que ya defendió sus colores.

Según manifestó el periodista Julio Peña, en el programa 'Fútbol Satélite', desde la institución rimense existe la posibilidad de buscar el retorno de Jhilmar Lora. El defensor peruano dejó el club a finales de 2025 y este año afrontó su primera experiencia en el fútbol brasileño con Gremio Novorizontino.

El posible regreso del lateral se produce en medio de la planificación de Sporting Cristal para la próxima campaña, donde deberá definir las salidas, renovaciones y contrataciones de su plantel. Lora es un jugador que conoce la institución, se formó en sus divisiones menores y cuenta con experiencia en el primer equipo, por lo que su retorno representaría una alternativa para cubrir la banda derecha.

Jhilmar Lora tuvo participación en la Segunda División de Brasil.

Números de Jhilmar Lora en 2026

El lateral peruano defendió la camiseta del Gremio Novorizontino, equipo con el que consiguió el histórico ascenso al Brasileirao y se proclamó campeón de la Serie B de Brasil. Sin embargo, su participación individual fue bastante limitada: disputó dos partidos en la Serie B, acumuló 54 minutos y no registró goles ni asistencias.

Lora tiene contrato con Novorizontino hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que su situación contractual será un factor importante para conocer su futuro. El futbolista de 26 años buscaría mayor continuidad después de una temporada con pocas oportunidades en Brasil, mientras Sporting Cristal evalúa sus alternativas para reforzar el equipo.

¿Cuál es el valor de mercado de Jhilmar Lora?

Según el portal Transfermarkt, Jhilmar Lora tiene un valor de mercado de 500 mil euros a sus 26 años. Su mejor registro se dio en las temporadas 2023 y 2024 con Sporting Cristal, en el que llegó a la cifra récord de 1 millón de euros.