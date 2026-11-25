El mercado de fichajes de la Liga 1 2027 empieza a moverse y uno de los futbolistas que podría tener una nueva oportunidad en la máxima categoría del fútbol peruano es Quembol Guadalupe. El defensor nacional, que tuvo pasado en Sporting Cristal, ha despertado el interés de Los Chankas, según información del periodista Ernesto Macedo.

Quembol Guadalupe, ex Sporting Cristal, cerca de llegar a Los Chankas

Guadalupe, de 22 años, inició su formación futbolística en las divisiones menores de Sporting Cristal. En diciembre de 2023, el conjunto celeste apostó por él y lo incorporó como futbolista profesional. Sin embargo, pese a las expectativas que generó su llegada, nunca consiguió debutar con el primer equipo rimense y tuvo que salir cedido para buscar continuidad.

Quembol Guadalupe llegó como promesa en Sporting Cristal.

Durante el 2024 defendió los colores de Comerciantes Unidos, donde disputó tres encuentros del Torneo Clausura. Posteriormente, en 2025, pasó a FC Cajamarca, equipo con el que consiguió mayor participación al registrar ocho partidos, una asistencia y 389 minutos en cancha.

Para este 2026, el defensor continuó su carrera en Deportivo Llacuabamba, equipo de la Liga 2. Allí consiguió consolidarse y sumar mayor experiencia, registrando 16 partidos y dos anotaciones en la temporada. Su participación en el campeonato de ascenso le permitió mantenerse en actividad y mostrar sus condiciones como defensor central.

Ahora, su nombre aparece en el radar de Los Chankas, que tendría interés en incorporarlo para afrontar la Liga 1 2027. De concretarse esta posibilidad, Quembol Guadalupe tendría una nueva oportunidad de demostrar sus condiciones en la máxima categoría del fútbol peruano, luego de no conseguir consolidarse durante su etapa en Sporting Cristal.

¿En qué clubes ha jugado Quembol Guadalupe?

El defensor peruano ha pasado por diferentes instituciones durante su formación y carrera profesional. Estos son los equipos que ha defendido: