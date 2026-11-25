Sporting Cristal empezó el armado de su plantel para la siguiente temporada luego de haber perdido la opción al título nacional. Los rimenses buscarán armar un equipo de primer nivel para salir campeón en la Liga 1 2027 y, en medio de los rumores por las salidas, Agustín Álvarez Wallace sorprendió al criticar el rendimiento del plantel.

Agustín Álvarez y su crítica a Sporting Cristal tras perder el Clausura

Mediante sus redes sociales, el volante uruguayo se pronunció tras el final de la temporada y luego de no haber conseguido el título del Torneo Clausura 2026. El futbolista aprovechó para hacer una autocrítica sobre el desempeño de Sporting Cristal y dejó en claro que se queda con un sabor amargo por el nivel mostrado.

“ Terminamos una temporada en la que no conseguimos el objetivo que nos habíamos propuesto . Nos queda la sensación de que podíamos haber dado más y la autocrítica necesaria para reconocer aquellas cosas en las que debemos mejorar ”, empezó.

Álvarez Wallace fue parte del plantel que campeonó en la Copa de la Liga

Agustín Álvarez también rescató los aspectos positivos que mostró el cuadro bajopontino durante el segundo tramo del año. Sin embargo, sorprendió al expresar su agradecimiento por haber formado parte del club y por la buena convivencia que tuvo con todos los integrantes del plantel.

“No fue el final que queríamos, pero también me quedo con muchas cosas positivas, con los aprendizajes, el crecimiento y el compromiso de un grupo que nunca dejó de trabajar. En lo personal, agradecido por cada experiencia vivida, por mis compañeros y por toda la gente que nos acompañó durante el año, incluso en los momentos más difíciles”, acotó.

Finalmente, el futbolista de 25 años agradeció a los hinchas por acompañar al equipo hasta el último partido, incluso cuando los resultados no fueron los esperados. Asimismo, aprovechó para expresar su gratitud al club por su estadía, con un mensaje que sonó a despedida.

"Y un agradecimiento especial a toda la hinchada celeste, por acompañarnos y apoyarnos incondicionalmente, incluso cuando los resultados no fueron los esperados. Gracias por estar siempre, Club Sporting Cristal ", concluyó.

Agustín Álvarez cerca de dejar Sporting Cristal para 2027

Álvarez Wallace firmó por Sporting Cristal para el Torneo Clausura y su llegada se dio en calidad de préstamo por parte de Montevideo City Torque de Uruguay. El volante tiene una opción de compra que el club puede ejercer si desea mantenerlo; sin embargo, según indicó el periodista Denilson Barrenechea, la directiva rimense evalúa seriamente su continuidad.