Yoshimar Yotún atraviesa un momento destacado con Sporting Cristal y los números respaldan su importancia dentro del fútbol peruano. El experimentado mediocampista aparece como el jugador mejor calificado de la Liga 1 2026, considerando los torneos Apertura y Clausura, según el ranking difundido por Sofascore.

De acuerdo con la gráfica, el capitán del conjunto celeste registra una puntuación de 7.54, cifra que le permite ubicarse en el primer lugar de esta clasificación. Su rendimiento lo coloca por encima de otros futbolistas importantes del campeonato nacional, consolidándose como uno de los jugadores más destacados de la temporada.

El segundo puesto corresponde a Jairo Concha, de Universitario, quien registra una calificación de 7.48. El podio lo completa Marcos Lliuya, de Sport Huancayo, con 7.39. Asimismo, Alejandro Hohberg, de Cienciano, aparece en la cuarta posición con la misma puntuación, mientras que Eryc Castillo, de Alianza Lima, ocupa el quinto lugar con 7.38.

"¡Llegó el momento de repasar las estadísticas más importantes de la Liga 1 2026!", escribió el reconocido portal internacional para anunciar a Yoshimar Yotún como el mejor de la temporada.

Yoshimar Yotún es reconocido como el mejor para Sofascore.

Los números de Yoshimar Yotún con Sporting Cristal

El mediocampista peruano es uno de los referentes de Sporting Cristal y su influencia va más allá de las estadísticas individuales. Su capacidad para organizar el juego, distribuir el balón y aportar experiencia en el mediocampo lo convierten en una pieza importante para el funcionamiento del equipo rimense.

Yoshimar Yotún registró 29 partidos disputados, 6 goles y 13 asistencias con Sporting Cristal durante la temporada 2026 en la Liga 1. Además, acumuló 2320 minutos de juego.