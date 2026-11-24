A través de un comunicado en sus canales oficiales, Alianza Lima informó que Pablo Guede debió ser sometido a una operación de emergencia por un cuadro de apendicitis y dio detalles sobre su estado de salud. ¿Estará disponible en el banquillo para las finales de la Liga 1 ante Sport Huancayo o Universitario?

Según detalló la institución 'Blanquiazul', el estratega argentino fue trasladado de urgencia a una clínica inmediatamente después del encuentro frente a FC Cajamarca, correspondiente a la decimoséptima fecha del Torneo Clausura. Afortunadamente para los intereses del cuadro de La Victoria, la intervención quirúrgica se realizó con total éxito y el entrenador se encuentra estable, evolucionando favorablemente bajo la supervisión constante del cuerpo médico tanto de la clínica como del club.

Respecto a su presencia en el banquillo para la definición del campeonato nacional, el parte médico trae tranquilidad a la hinchada 'Íntima', pues se estima que Guede iniciará de inmediato su recuperación para reincorporarse a los entrenamientos en los próximos días. Mientras tanto, las sesiones de trabajo del primer equipo quedan a cargo de su comando técnico sin mayores modificaciones en la planificación establecida de cara a las finales.

Comunicado Alianza Lima sobre Pablo Guede

Comunicado de Alianza Lima sobre Pablo Guede

El Club Alianza Lima informa a sus hinchas y a la opinión pública lo siguiente:

Una vez culminado el encuentro contra FC Cajamarca por la decimoséptima fecha del Torneo Clausura Liga 1 2026, nuestro entrenador Pablo Guede fue trasladado a la clínica y fue sometido a una intervención quirúrgica de emergencia por un cuadro de apendicitis aguda.

La operación se realizó con total éxito y el entrenador se encuentra estable, evolucionando favorablemente bajo la supervisión constante del cuerpo médico de la clínica y de nuestra institución.

De acuerdo con las indicaciones médicas, el profesor iniciará de inmediato su proceso de recuperación y se reincorporará a los entrenamientos del primer equipo en los próximos días.

Durante su ausencia, las sesiones de trabajo están a cargo de su comando técnico, manteniendo sin alteraciones la planificación establecida. El equipo está totalmente unido y comprometido con conseguir el objetivo principal que se trazó a inicios de año.