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Alianza Lima informó que Pablo Guede fue operado por apendicitis y reveló su estado de salud
Alianza Lima informó sobre la operación de emergencia de su entrenador, Pablo Guede, quien fue intervenido por apendicitis tras el partido contra FC Cajamarca.
A través de un comunicado en sus canales oficiales, Alianza Lima informó que Pablo Guede debió ser sometido a una operación de emergencia por un cuadro de apendicitis y dio detalles sobre su estado de salud. ¿Estará disponible en el banquillo para las finales de la Liga 1 ante Sport Huancayo o Universitario?
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Según detalló la institución 'Blanquiazul', el estratega argentino fue trasladado de urgencia a una clínica inmediatamente después del encuentro frente a FC Cajamarca, correspondiente a la decimoséptima fecha del Torneo Clausura. Afortunadamente para los intereses del cuadro de La Victoria, la intervención quirúrgica se realizó con total éxito y el entrenador se encuentra estable, evolucionando favorablemente bajo la supervisión constante del cuerpo médico tanto de la clínica como del club.
Respecto a su presencia en el banquillo para la definición del campeonato nacional, el parte médico trae tranquilidad a la hinchada 'Íntima', pues se estima que Guede iniciará de inmediato su recuperación para reincorporarse a los entrenamientos en los próximos días. Mientras tanto, las sesiones de trabajo del primer equipo quedan a cargo de su comando técnico sin mayores modificaciones en la planificación establecida de cara a las finales.
Comunicado Alianza Lima sobre Pablo Guede
Comunicado de Alianza Lima sobre Pablo Guede
El Club Alianza Lima informa a sus hinchas y a la opinión pública lo siguiente:
Una vez culminado el encuentro contra FC Cajamarca por la decimoséptima fecha del Torneo Clausura Liga 1 2026, nuestro entrenador Pablo Guede fue trasladado a la clínica y fue sometido a una intervención quirúrgica de emergencia por un cuadro de apendicitis aguda.
La operación se realizó con total éxito y el entrenador se encuentra estable, evolucionando favorablemente bajo la supervisión constante del cuerpo médico de la clínica y de nuestra institución.
De acuerdo con las indicaciones médicas, el profesor iniciará de inmediato su proceso de recuperación y se reincorporará a los entrenamientos del primer equipo en los próximos días.
Durante su ausencia, las sesiones de trabajo están a cargo de su comando técnico, manteniendo sin alteraciones la planificación establecida. El equipo está totalmente unido y comprometido con conseguir el objetivo principal que se trazó a inicios de año.
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