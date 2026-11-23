Universitario de Deportes busca salir campeón de la Liga 1 2026; sin embargo, tendrá que superar primero a Sport Huancayo en el duelo de semifinal para así clasificar a la gran final ante Alianza Lima. Ante ello, un exjugador de LDU de Ecuador se sumará al cuadro crema para vencer al conjunto huancaíno: estamos hablando de Lisandro Alzugaray.

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Universitario incorpora a ex LDU para ganar a Sport Huancayo en la semifinal de la Liga 1 2026

El periodista Gustavo Peralta señaló en su programa ‘Hablemos de Max’, emitido por L1MAX, que Alzugaray ya está completamente recuperado y será incluido en la convocatoria de Fabián Bustos para el encuentro frente a Huancayo, correspondiente al partido de ida de la semifinal de la Liga 1.

Lisandro Alzugaray se sumará a Universitario para jugar ante Sport Huancayo por la semifinal de la Liga 1 2026

Del mismo modo, el comunicador señaló que no tiene certeza total sobre si el delantero será alineado como titular o si quedará como suplente; no obstante, aseguró que sí o sí integrará la lista final de Universitario en su intento por conseguir una victoria en tierras huancaínas.

“Alzugaray ya tenía el alta médica y solo le faltaría el alta deportiva. Viajó a Huancayo no solo para apoyar, sino que también previo al partido hizo un trabajo físico de recuperación. Con eso, vuelve para el partido, estará en lista, no se si arranque o va al banco, pero va a estar”, aseguró.

Cabe señalar que Lisandro Alzugaray sufrió una lesión muscular en el muslo posterior izquierdo; sin embargo, desde Universitario de Deportes informaron que, antes de la última jornada del Torneo Clausura, ya estaba en proceso de recuperación.

¿Cómo le fue a Lisandro Alzugaray en LDU de Quito?

Alzugaray llegó a Liga Deportiva Universitaria de Quito en 2023 y, desde entonces, conquistó cuatro títulos de relevancia: la Copa Sudamericana 2023, la Liga Pro 2023, la Liga Pro 2024 y la Supercopa 2025. En su balance general, el atacante argentino disputó 128 encuentros y registró 32 goles, además de 13 asistencias.