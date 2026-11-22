Universitario de Deportes ganó 4-1 a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva y se consagró campeón de la Liga Femenina 2026 con un marcador global de 7-2. Luego de ese triunfo, Esthefany Espino, futbolista del conjunto crema, salió al frente para lanzar un rotundo mensaje celebrando el título número 11 de la institución.

Esthefany Espino dio rotundo mensaje tras salir campeona de la Liga Femenina con Universitario ante Alianza Lima en Matute

“Un trofeo más, la casa se respeta”, expresó Espino mientras festejaba con sus compañeras de Universitario el título nacional del campeonato femenino sobre el terreno de juego de Matute al imponerse a Alianza.

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Cabe señalar que el encuentro disputado este 22 de noviembre correspondía al partido de vuelta de la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. No obstante, tras haber conquistado el Apertura y al imponerse ahora en el segundo título del año, Universitario Femenino se proclamó campeona.

Con este trofeo, el conjunto merengue femenino alcanzó su undécimo galardón. Antes ya se había proclamado vencedor en 1996, 1997, 2001, 2002, 2003, 2014, 2015, 2016, 2019, 2023 y 2026.

Universitario frustró el tricampeonato de Alianza Lima en la Liga Femenina 2026

Alianza Lima Femenino afrontaba la temporada 2026 con la meta de coronarse tricampeón nacional, luego de haber conseguido el título en 2024 y 2025. Todo parecía encaminado para completar esa hazaña este año, pero Universitario de Deportes tomó el protagonismo y frustró la celebración de las íntimas.