Universitario de Deportes se proclamó campeón de la Liga Femenina 2026 luego de vencer en la final del Torneo Clausura a Alianza Lima, ya que en la previa se había hecho con el Torneo Apertura. Las cremas dieron la vuelta en Matute y ahora están muy cerca de alcanzar a las blanquiazules en títulos. Te contamos los detalles.

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Al igual que en años pasados, las íntimas celebraron en casa de las merengues, ahora le tocó al elenco de Ate hacer lo propio en el hogar del eterno rival. De esta manera, sumaron su segunda estrella desde que el fútbol de mujeres en el Perú se hizo profesional, lo cual sucedió en el 2021.

Universitario se acerca a Alianza Lima

Desde que pasó a llamarse Liga Femenina FPF, Alianza Lima ha salido cuatro veces campeón: 2021, 2022, 2024 y 2025. En dos oportunidades pudo salir tricampeón, pero, curiosamente, en ambas ocasiones fue Universitario de Deportes quien se llevó el trofeo, con lo que suma dos estrellas: 2023 y 2026.

De esta manera, refiriéndonos estrictamente a la etapa profesional del fútbol femenino en nuestro país, la 'U' está a dos títulos de alcanzar al cuadro de La Victoria en el palmarés . Recordemos que las merengues eran dominantes absolutas de esta categoría en tiempo pasado, pero la situación poco a poco ha ido cambiando.

Universitario salió campeón de la Liga Femenina 2026.

Eso sí, en general, contando la época amateur, Universitario de Deportes tiene un total de 11 estrellas y es el club más ganador del país, mientras que Alianza Lima se mantiene en 4 títulos debido a que nunca pudo alzar la copa previo a la etapa profesional.