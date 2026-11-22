Alianza Lima y su hinchada solo tienen una cosa en mente: la obtención del título de la Liga 1 2026. Para conocer si podrá conseguirlo o no todavía faltan unas semanas, ya que probablemente se disputen previamente semifinales entre otros clubes. Sin embargo, a nivel institucional el cuadro blanquiazul trazó unas metas esta temporada que se vieron complicadas por las lesiones.

Por ejemplo, el cuadro dirigido por José Letelier en la Liga Femenina padeció varios males a lo largo de la campaña con muchas jugadoras sentidas. En esa línea, en plena final del Torneo Clausura en el Estadio Alejandro Villanueva, ante Universitario de Deportes, el conjunto de La Victoria emitió un parte médico con seis futbolistas dentro.

Resulta que, pese a que la temporada esté perdida, ya que la 'U' se proclamó campeona del segundo certamen de la temporada y con ello dio la vuelta olímpica en Matute, es importante que los principales elementos del plantel estén al 100% para el 2027. Sin embargo, de acuerdo al parte médico, Grecia Robles, Chelsea Vilca, Jenyfer Loli, Odalys Rivas, Adriana Lúcar y Estefanía González no están del todo bien.

Alianza Lima no pudo salir tricampeón de la Liga Femenina.

Parte médico de Alianza Lima

Alianza Lima informó que Grecia Robles fue sometida a una intervención quirúrgica de reconstrucción de ligamento cruzado anterior en la rodilla. Recién ha iniciado la primera fase de la rehabilitación. Chelsea Vilca tiene una ruptura de ligamento cruzado anterior y está preparándose para recién ser operada.

Por su parte, Jenyfer Loli tiene una rotura completa proximal del ligamento colateral cubital del codo derecho y está en tratamiento fisioterapéutico y de rehabilitación funcional. Odalys Rivas presentó un esguince del ligamento colateral en la rodilla derecha y está en proceso de recuperación.

Finalmente, Adriana Lúcar tiene una lesión muscular en la región isquiotibial del miembro inferior derecho y está en rehabilitación física. Mientras que Estefanía González fue operada por luxofractura de peroné y está evolucionando bien bajo cuidados del Departamento Médico.