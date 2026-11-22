La temporada va llegando a su final y únicamente faltan los playoffs de la Liga 1 2026. Por ello, todos los clubes están preparándose para lo que será la campaña del 2027 y, en esa línea, Universitario de Deportes podría incorporar a un futbolista de nacionalidad italiana. Sin embargo, existe un detalle que complicará todo si no se trata con anticipación.

Como sabemos, la 'U' suele caracterizarse, al igual que Alianza Lima y Sporting Cristal, por traer a los mejores jugadores posibles del mercado. Precisamente así fue como se hizo con la contratación de un elemento que venía jugando en Europa y parecía tener todo para rendir de la mejor manera en el campeonato peruano. Nos referimos a Gustavo Dulanto.

El central nacional, con pasado en el Sheriff Tiraspol de Moldavia, que incluso le ganó al Real Madrid en el Santiago Bernabéu por Champions League, llegó a Universitario de Deportes pero no destacó como se esperaba. Motivo por el cual el conjunto merengue decidió enviarlo de préstamo. Hoy se encuentra en Sport Boys, pero su cesión vence en las próximas semanas.

Gustavo Dulanto llegó a Universitario en el 2025.

Por ello, en teoría, Gustavo Dulanto debería volver a Universitario de Deportes para afrontar la próxima temporada. Sin embargo, el tema es que su contrato termina el 31 de diciembre del 2026 y hasta el momento no hay información sobre una renovación. Por lo que el defensor, que también cuenta con nacionalidad italiana, podría terminar marchándose a otro club.

Trayectoria de Gustavo Dulanto

Estos han sido sus clubes: