Universitario se prepara para su encuentro ante Sport Huancayo por la última jornada del Torneo Clausura y previo a este duelo Fabián Bustos fue abordado por los periodistas previo a lo que será su viaje a la provincia donde radica el ‘Rojo Matador’. En este sentido, el entrenador argentino sorprendió al elogiar a un exjugador de Los Chankas, quienes por cierto, ya terminaron su participación en el segundo torneo del año. El jugador del que estamos hablando es: Adrián Quiroz.

Fabián Bustos, DT de Universitario, rotundo sobre regreso de Adrián Quiroz

En un primer momento, Bustos envió un potente mensaje a sus rivales. "Que sigan hablando, nosotros estamos enfocados en lo nuestro, iremos a buscar el resultado", señaló.

Además, se animó a hablar sobre el regreso de Quiroz, quien vuelve a estar en lista por primera vez desde el 19 de septiembre, cuando se disputó el encuentro contra Deportivo Garcilaso. Debido a esto, el DT fue firme al elogiar el trabajo que ha venido realizando en el mediocentro. “ Adrián Quiroz se lo merece, porque todos han trabajado para estar en este momento, es un jugador de gran nivel ", expresó para las cámaras del periodista Raúl Chávez.

Adrián Quiroz regresó a la convocatoria de Universitario. Foto: IG

De esta manera Fabián Bustos dejó en claro el motivo de la convocatoria de Adrián Quiroz para este compromiso. Cabe precisar que también el mediocentro se suma a la lista debido a la baja sensible de Horacio Calcaterra, quien quedó fuera tras una lesión en el tobillo derecho.

Equipos donde jugó Adrián Quiroz

Universitario II (2021)

Atlético Grau (2021-2023)

Alfonso Ugarte (2023-2024)

Comerciantes FC (2024-2025)

Los Chankas (2025-2026)

Universitario de Deportes (2026-actualidad)

¿Cuándo juega Universitario vs Sport Huancayo?

Universitario de Deportes enfrentará a Sport Huancayo este domingo 22 de noviembre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), por la última fecha del Torneo Clausura 2026. El compromiso se disputará en el estadio IPD de Huancayo y será transmitido por la señal de L1 MAX y vía streaming a través de L1 Play.