Universitario de Deportes disputará un partido clave ante Sport Huancayo por el cierre del Torneo Clausura 2026, ya que puede definir al ganador del título y si hay final directa con Alianza Lima por la Liga 1. Sin embargo, los hinchas se mostraron preocupados a raíz de que Gianluca Lapadula regresó sentido de la selección peruana. Por ello, Fabián Bustos reveló cómo se encuentra el goleador de los merengues.

Como sabemos, el 'Bambino' se ha convertido en el atacante principal de la 'U' desde que llegó a mediados de temporada, incluso por encima de Alex Valera. Es en esa línea que los aficionados están alarmados, ya que pueden perder a su letal artillero para las semifinales y finales del campeonato peruano. No obstante, el DT de los cremas hizo un llamado de calma con sus declaraciones.

En diálogo con la prensa local, Fabián Bustos fue saludado cordialmente y consultado sobre el estado tanto de su plantel como de Gianluca Lapadula. Ante ello, el conocido director técnico respondió lo siguiente: " Gracias chicos, perdón (porque debía irse). El equipo está bien, él está bien, recuperándose (Lapadula). Al hincha, gracias y que nos sigan apoyando ".

Es así como el delantero de la selección peruana sigue mejorando físicamente y todo apunta a que sí llegará para los eventuales playoffs de la Liga 1 2026. Universitario de Deportes puede enfrentar directamente a Alianza Lima si se lleva el Torneo Clausura, pero de lo contrario deberá enfrentarse primero a Sport Huancayo o Sporting Cristal para así poder acceder a la definición por el título.

Números de Gianluca Lapadula en Universitario

Gianluca Lapadula ha disputado un total de 16 partidos con Universitario de Deportes esta temporada en la Liga 1. En ese lapso, convirtió nueve goles y realizó tres asistencias con camiseta merengue.