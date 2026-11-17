Sin chances de jugar los playoffs por el título y con la clasificación a la Copa Libertadores 2027 asegurada matemáticamente, FBC Melgar cerrará su participación en la Liga 1 2026 visitando a Alianza Atlético este miércoles 18 de noviembre en el estadio Campeones del 36. Más allá de tratarse de un partido aparentemente solo para cumplir con el fixture, lo cierto es que de acuerdo a los anteriores resultados en esta última jornada, una derrota en Sullana podría ser beneficiosa para los 'Rojinegros' a nivel deportivo y hasta económico.

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La explicación radica en la instancia desde la cual el cuadro arequipeño iniciará su camino en el máximo certamen continental de clubes. Actualmente, Melgar ocupa la tercera casilla de la tabla acumulada, posición que le otorga el boleto de 'Perú 3' para arrancar directamente en la Fase 2 de la Copa Libertadores, instancia que otorga un premio de 500.000 dólares y deja al equipo a solo una llave superada de asegurar al menos la fase de grupos de la Copa Sudamericana y a dos de meterse en la fase de grupos de la propia Libertadores. Sin embargo, este escenario cambiaría si Sport Huancayo conquista el Torneo Clausura y cumple el requisito reglamentario de ubicarse entre los ocho primeros del Acumulado para acceder a las semifinales frente a Universitario.

De concretarse esa doble condición para el 'Rojo Matador', el conjunto huancaíno aseguraría como mínimo la plaza de 'Perú 3', con la opción todavía de ser campeón o subcampeón nacional y avanzar hasta la fase de grupos, relegando automáticamente a Melgar al cuarto cupo peruano para disputar la Fase 1 . Caer a esa primera ronda preliminar no solo obligaría al equipo mistiano a comenzar el torneo más temprano y el desgaste deportivo que esto podría causar, sino que también reduciría el ingreso inicial garantizado por la Conmebol a 400.000 dólares.

Melgar se enfrenta a Alianza Atlético en Sullana

Es precisamente en este punto donde una victoria de los 'Churres' en el horno de Sullana juega a favor de los intereses arequipeños. Si Alianza Atlético derrota a Melgar este miércoles, desplazará a Sport Huancayo de la octava posición del Acumulado, dejándolo momentáneamente fuera de la zona de clasificación a los playoffs.

Bajo ese panorama, Sport Huancayo quedaría obligado a derrotar sí o sí a Universitario en la última jornada del Clausura para recuperar su lugar entre los ocho mejores del año y mantener viva su opción de pelear por el título. Incluso si el elenco huancaíno rescatara un empate ante los 'Cremas' y Sporting Cristal no venciera a Cienciano —combinación que le daría el título del Clausura—, la igualdad en puntos no le alcanzaría para meterse en el top 8 del Acumulado, perdiendo así su cupo a las semifinales y permitiendo que Melgar conserve intacto su lugar en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2027.

¿Cómo podría beneficiar a Universitario la derrota de Melgar en Sullana?

El desenlace en el Campeones del 36 también es seguido de cerca en Ate, ya que una caída de FBC Melgar le abriría una puerta inesperada a Universitario de Deportes para acceder de manera directa a la gran final nacional con Alianza Lima. Si bien el camino más conocido para los 'Cremas' consiste en derrotar a Sport Huancayo este domingo 22 y esperar que Sporting Cristal no pase del empate ante Cienciano en el Alberto Gallardo, un triunfo de Alianza Atlético en Sullana permitiría que incluso una igualdad ante el conjunto huancaíno bastara al cuadro estudiantil para evitar la instancia de semifinales.