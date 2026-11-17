Universitario se concentra en cerrar el Torneo Clausura de la mejor manera. Sin embargo, tampoco descuida lo que será la próxima temporada en la Liga 1. Este será un nuevo comienzo para Fabián Bustos, que ahora sí podrá armar el cuadro de acuerdo a lo que él crea conveniente. Bajo este contexto, se conoció que un ex Alianza Lima estaría en los planes cremas para la siguiente temporada: se trata de Aldo Corzo, que evalúa ser el próximo director deportivo de la U.

Aldo Corzo evalúa ser el próximo director deportivo de Universitario

De acuerdo con la información proporcionada por Horacio Zimmermann, durante la emisión del programa Juego Cruzado, el defensor de 37 años buscaría tener una nueva participación dentro de la institución crema. Siempre y cuando se cumplan algunos objetivos.

"Corzo va a ser director deportivo de la 'U'. Ha estudiado. Si el equipo sale tetracampeón, lo más probable es que el próximo año se retire y se convierta en director deportivo”, empezó explicando.

No obstante, esto se dará siempre y cuando el cuadro estudiantil salga campeón, de no ser así, Corzo seguirá en el club, pero como jugador. "En caso de que la 'U' no salga campeón, es muy probable que siga un año más como jugador".

Aldo Corzo evalúa ser director deportivo de Universitario

De esta manera, el defensor, buscaría seguir estando ligado al club de sus amores, evaluando ser el próximo director deportivo, con el objetivo de planificar, diseñar y gestionar a Universitario para las siguientes temporadas.

¿Cuándo juega Universitario?

Universitario de Deportes afrontará su próximo partido ante Sport Huancayo por la última fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro está programado para el domingo 22 de noviembre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), en el estadio IPD de Huancayo y contará con transmisión de L1 MAX.