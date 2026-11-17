Universitario de Deportes se prepara para lo que será su encuentro contra Sport Huancayo por la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Este partido se presenta como uno de gran importancia para los cremas, que, de obtener un resultado favorable, pasarían directamente a la final contra Alianza Lima. En este sentido, los dirigidos por Fabián Bustos llegan con bajas importantes, entre ellas, Gianluca Lapadula y Lisandro Alzugaray.

Ante esta situación, en una reciente emisión del programa 'Desmarcados', Mauro Cantoro analizó este encuentro y señaló que es sabido que el titular será Alex Valera. No obstante, una de las interrogantes es quién lo acompañará. Ante ello, Cantoro manifestó que le gustaría ver a un inesperado jugador. Se trata de Bryan Reyna.

"La 'U' va a extrañar a Lapadula, pero el mejor delantero juega y es Valera. Valera juega y eso es lo más importante. ¿El acompañante?”, empezó expresando el ‘Toro’.

Ante ello, el exjugador manifestó que le gustaría que a Valera lo acompañe Reyna, para aprovechar la velocidad que tiene. "Si estuviese Alzugaray, sería él, pero me gustaría Reyna porque en la altura puede aprovechar su explosividad en ataque".

Mauro Cantoro pidió la titularidad de Bryan Reyna

De esta manera, Mauro Cantoro manifestó su deseo de poder ver a Bryan Reyna tener minutos ante Sport Huancayo, debido a las bajas que tienen actualmente el elenco crema.

¿Cuándo juega Universitario vs Sport Huancayo?

El partido entre Universitario vs. Sport Huancayo, por la última fecha del Torneo Clausura 2026, se disputará este domingo 22 de noviembre, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana), en el Estadio IPD de Huancayo. El encuentro será transmitido EN VIVO por la señal de L1 MAX.