Uno de los clubes que viene protagonizando en la Liga 1 es Sport Huancayo. El conocido 'Rojo Matador' no solo tiene chances de lograr el trofeo del Torneo Clausura 2026, sino que hay posibilidades de pelear el título nacional del fútbol peruano. En medio de lo que será su duelo ante Universitario para el cierre del certamen, se reveló que avanzó en un acuerdo para el fichaje de un futbolista de jerarquía.

Sport Huancayo llegó a un acuerdo con ex Santos para la Liga 1

Según pudo informar la periodista Jessica Barrios, Sport Huancayo tiene todo listo con el regreso de Marcos Lliuya. El mediocampista estuvo este 2026 defendiendo los colores de UTC, pero el plantel descendió a Segunda. Ahora, uno de los referentes del 'Rojo Matador' vuelve a su casa con la esperanza de aportar su experiencia a los compañeros.

Este jugador, con pasado en Santos FC de Nazca, ha estado casi diez años representando la camiseta de Sport Huancayo, por lo que la directiva confía en sus capacidades para lograr cosas importantes en 2027. Ahora, el club huancaíno se mentaliza en su duelo clave ante Universitario para luego informar oficialmente sus nuevas incorporaciones.

"¡Oficial! Marcos Lliuya es nuevo refuerzo de Sport Huancayo para el 2027. Por otro lado, Piero Magallanes está en negociaciones con el Rojo Matador. Pese a las diferencias económicas, el club hará un esfuerzo para concretar su incorporación", informó la mencionada periodista.

Marcos Lliuya regresa a Sport Huancayo para la temporada 2027.

¿En qué clubes jugó Marcos Lliuya?

Def. Zarumilla

Santos FC

Sport Victoria

Sport Huancayo

Alianza UDH

UTC

¿Cuál es el valor de mercado de Marcos Lliuya?

Según el portal Transfermarkt, Marcos Lliuya tiene un valor de mercado de 175 mil euros a sus 34 años. Su mejor registro fue en la temporada 2022, en el que llegó a la cifra de 500 mil euros.