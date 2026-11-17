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José Carvallo pidió titularidad de futbolista de Universitario ante Sport Huancayo: "Distinto"
El referente crema José Carvallo opinó sobre el armado del once de Universitario para el partido ante Sport Huancayo y no dudó en pedir la titularidad de un importante futbolista.
Universitario de Deportes se alista para enfrentar a Sport Huancayo en la última jornada del Torneo Clausura 2026, donde pondrá en juego su última carta para coronarse campeón del campeonato. En medio de la expectativa por el posible once de Fabián Bustos, el exportero José Carvallo aprovechó para pedir la titularidad de un destacado jugador.
José Carvallo pidió titularidad de futbolista de Universitario ante Sport Huancayo
Durante el programa 'L1 Radio', el referente crema conversó con sus compañeros de panel sobre las posibles variantes que realizaría Fabián Bustos para el último partido ante Sport Huancayo, en el que deberán afrontar algunas bajas y el factor de la altura.
Ante ello, José Carvallo fue contundente al pedir que Edison Flores se mantenga en el once titular de Universitario para este duelo, pues considera que ha adquirido un gran ritmo de juego, muy distinto al nivel que mostraba a inicios de año.
José Carvallo considera que Edison Flores debe ser titular ante Sport Huancayo
"Bustos lo ha estado poniendo 55 minutos (a Edison Flores). No en la altura, pero ya está con un ritmo de fútbol distinto a como que recién lo pongan después de muchas fechas. Ya tiene 4-5 partidos encima. Creo que para 60 minutos puede darte tranquilamente el 'Orejas'. Bustos va a refrescar el segundo tiempo con 3 o 4 cambios como lo ha hecho siempre", sostuvo.
Del mismo modo, el exportero nacional remarcó que el ‘Orejas’ ya ha disputado varios partidos bajo el mando del nuevo comando técnico. Además, recordó que Fabián Bustos suele realizar varias modificaciones en el segundo tiempo, por lo que considera que Flores puede rendir tranquilamente hasta los 60 minutos.
Edison Flores ha mejorado su nivel en Universitario con Fabián Bustos
El ‘Orejas’ ha adquirido mayor regularidad desde la llegada de Fabián Bustos al comando técnico y ha respondido a la confianza. Con el argentino al mando, ha sido uno de los titulares habituales y ha respondido con un gol y dos asistencias. Además, ha sido vital en la creación de juego.
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