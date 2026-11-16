Sport Huancayo acaba de hacer un anuncio importante para todos los hinchas de Universitario de Deportes de cara al duelo en el IPD de Huancayo por la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Sucede que temprano, el Rojo Matador había cancelado la venta de entradas para el partido de este fin de semana en un local de la capital debido a varios inconvenientes que había sucedido durante la compra de los boletos.

Horas más tarde, el propio cuadro huancaíno anunció que retomarán la venta de entradas para los hinchas de Universitario desde este miércoles 17 de noviembre en el Estadio Monumental desde las 10.00 a. m. hasta las 5.00 p. m .

Dentro del comunicado, señalaron que las entradas generales tienen un costo de 200 soles y que los niños no pagan entrada hasta los 5 años.

Nuevo punto de venta de entradas. Foto: Sport Huancayo

¿Por qué Sport Huancayo suspendió la venta de entradas?

Este lunes 16 de noviembre, el club huancaíno informó a sus hinchas y a la opinión pública que la venta de entradas en Lima para el encuentro frente a los merengues había sido postergada hasta nuevo aviso.

"Informamos a todos nuestros seguidores e hinchas que la venta de entradas en Lima queda postergada hasta nuevo aviso . Cualquier novedad sobre la reprogramación de la venta será comunicada oportunamente a través de nuestros canales oficiales. Agradecemos su comprensión", se lee en el comunicado.

¿Cuándo juegan Sport Huancayo vs Universitario?

El partido entre Sport Huancayo vs Universitario está pactado para este domingo 22 de noviembre a las 3.00 p. m. en el Estadio IPD de Huancayo y contará con transmisión de L1 Max y L1 Play.