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Con Alianza Lima y Universitario: se confirman 25 equipos clasificados a la Copa Libertadores 2027

Alianza Lima, Universitario y Melgar ya tienen presencia asegurada en la Copa Libertadores 2027. Conoce los 25 equipos clasificados por país.

Diego Medina
Conoce los equipos clasificados a la Copa Libertadores 2027.
Conoce los equipos clasificados a la Copa Libertadores 2027. | Foto: Composición LÍBERO.
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La Copa Libertadores 2027 empieza a tomar forma y ya cuenta con 25 equipos clasificados de los 47 que disputarán la próxima edición del certamen continental. A falta de definir varios cupos en Sudamérica, el fútbol peruano ya tiene tres representantes asegurados: Alianza Lima, Universitario y Melgar, que afrontarán la próxima temporada con la ilusión de competir en el certamen más importante de clubes de la región.

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Alianza Lima, dirigido por Pablo Guede, tiene asegurada su presencia en la fase de grupos y será Perú 1 o Perú 2, debido a que es finalista de la Liga 1 2026. Por su parte, Universitario también consiguió su clasificación, aunque todavía debe definir su posición: puede ocupar Perú 1, Perú 2 o Perú 3, dependiendo de cómo termine el campeonato nacional.

En tanto, Melgar ya tiene garantizado un boleto para la Copa Libertadores 2027, aunque deberá disputar las fases previas. El conjunto arequipeño será Perú 3 o Perú 4, por lo que tendrá que superar una instancia de clasificación para alcanzar la fase de grupos. De esta manera, el fútbol peruano ya cuenta con tres representantes confirmados para la próxima edición del torneo.

Alianza Lima

Alianza Lima es el único club que ya aseguró fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

¿Qué equipos están clasificados a la Copa Libertadores 2027?

De acuerdo con el mapa de clasificados, estos son los equipos que ya tienen asegurada su participación en el certamen continental, ya sea en la fase de grupos o en las rondas preliminares:

  • Argentina (4): Belgrano, Boca Juniors, Rosario Central y Argentinos Juniors.
  • Bolivia (2): Bolívar y Always Ready.
  • Brasil (4): Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro y Gremio (*).
  • Chile (2): Colo Colo y Coquimbo Unido.
  • Colombia (2): Junior de Barranquilla y Atlético Nacional.
  • Ecuador (3): Independiente del Valle, Macará y Universidad Católica.
  • Paraguay (2): Olimpia y Recoleta.
  • Perú (3): Alianza Lima, Universitario y Melgar.
  • Venezuela (4): Metropolitanos, Carabobo, Deportivo Táchira y Deportivo La Guaira.

(*) Gremio tiene una situación particular: será Brasil 5 y clasificará directamente a la fase de grupos o Brasil 7 y disputará las rondas preliminares, siempre que no descienda a la Serie B del Brasileirao.

Copa Libertadores

Conoce los equipos clasificados a la Copa Libertadores 2027.

¿Cuándo comienza la Copa Libertadores 2027?

La próxima edición de la Copa Libertadores contará con 47 participantes, distribuidos en ocho grupos de cuatro equipos para la fase principal y tres rondas clasificatorias previas. Según la información publicada, las fases preliminares se disputarán entre el 2 de febrero y el 11 de marzo, mientras que la fase de grupos comenzará el 6 de abril de 2027.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Coordinador Web en Líbero.

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