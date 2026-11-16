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Revelan que André Carrillo es pretendido por gigante de la Liga 1: "Conversaciones"

La 'Culebra' tendría pocas posibilidades de renovar con Corinthians y en las últimas se reveló que mantiene conversaciones para volver al fútbol peruano.

Eduardo Chirinos
André Carrillo podría volver a la Liga 1 en 2027
André Carrillo podría volver a la Liga 1 en 2027 | Foto: Composición Líbero
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El futuro de André Carrillo podría tomar un rumbo distinto de cara a la próxima temporada. El futbolista de Corinthians y seleccionado nacional termina su contrato con el ‘Timao’ en diciembre de este año y su renovación aún es una incógnita. En ese sentido, en las últimas horas se reveló que la ‘Culebra’ podría volver a la Liga 1 para jugar por un gigante del torneo local el próximo año.

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Revelan que André Carrillo es pretendido por gigante de la Liga 1

Según información del periodista brasileño Thiago Rodrigues, el mediocampista de 35 años es pretendido por Alianza Lima, que lo quiere de regreso para reforzar su plantel con miras a la próxima temporada de la Liga 1 y la Copa Libertadores. De acuerdo con el citado comunicador, Carrillo tiene pocas posibilidades de extender su vínculo con Corinthians y en tienda blanquiazul ya iniciaron conversaciones para repatriarlo.

Con pocas chances de continuar en el Corinthians en 2027, André Carrillo ya tiene conversaciones con el Alianza Lima-PER, su primer club como profesional”, publicó Thiago Rodrigues en su cuenta oficial de X.

André Carrillo, Alianza Lima

André Carrillo es pretendido por Alianza Lima para el 2027

De esta manera, el posible regreso de André Carrillo a Alianza Lima empieza a generar expectativa entre los hinchas blanquiazules, que podrían volver a verlo vestir la camiseta del club que lo vio debutar profesionalmente. Sin embargo, por ahora no existe un anuncio oficial y todo dependerá de las negociaciones con la institución victoriana y lo que el propio futbolista quiera para su futuro.

De concretarse su traspaso, André Carrillo regresaría a Matute luego de 15 años. Recordemos que el futbolista disputó su último encuentro con camiseta blanquiazul ante Sport Boys en mayo de 2011; posteriormente, partió a Portugal para ponerse a disposición del Sporting de Lisboa.

Trayectoria de André Carrillo

  • Alianza Lima (2009-2011)
  • Sporting de Lisboa (2011-2016)
  • Benfica (2016-2017)
  • Watford (2017-2018)
  • Al-Hilal (2018-2023)
  • Al-Qadsiah (2023-2024)
  • Corinthians (2024-actualidad)
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