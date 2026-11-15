Partidos de hoy, lunes 16 de noviembre: programación de la Liga 1, Nations League y más

Este lunes 16 de noviembre se jugarán interesantes encuentros por la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Además, también se jugarán duelos por la UEFA Nations League. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

Partidos de hoy por la Liga 1 2026

Partido Horario Canal UTC vs Los Chankas 1.00 p. m. L1 Max y L1 Play Cusco FC vs ADT 3.15 p. m. L1 Max y L1 Play CD Moquegua vs Atlético Grau 3.15 p. m. L1 Max y L1 Play

Partidos de hoy por la UEFA Nations League

Partido Horario Canal Islas Feroe vs Moldavia 10.00 a. m. Kazajistán vs Eslovaquia 10.00 a. m. Estonia vs Bulgaria 12.00 p. m. Islanda vs Luxemburgo 12.00 p. m. Lituania vs Liechtenstein 12.00 p. m. Gibraltar vs Malta 2.45 p. m. Alemania vs Países Bajos 2.45 p. m. Grecia vs Serbia 2.45 p. m. Macedonia del Norte vs Eslovenia 2.45 p. m. Suiza vs Escocia 2.45 p. m.

Partidos de hoy por la CONCACAF Nations League