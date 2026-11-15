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Partidos de hoy, lunes 16 de noviembre: programación de la Liga 1, Nations League y más

Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, lunes 16 de noviembre. Se nos vienen encuentros por Liga 1, Nations League y más.

Gary Huaman
Revisa la programación de los partidos que se jugarán este lunes 16 de noviembre.
Revisa la programación de los partidos que se jugarán este lunes 16 de noviembre. | Foto: composición Líbero
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Este lunes 16 de noviembre se jugarán interesantes encuentros por la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Además, también se jugarán duelos por la UEFA Nations League. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

Tabla acumulada de la Liga 1 2026

PUEDES VER: Tabla Acumulada de la Liga 1 2026: clasificación con la última fecha del Torneo Clausura

Partidos de hoy por la Liga 1 2026

PartidoHorarioCanal
UTC vs Los Chankas1.00 p. m.L1 Max y L1 Play
Cusco FC vs ADT3.15 p. m.L1 Max y L1 Play
CD Moquegua vs Atlético Grau3.15 p. m.L1 Max y L1 Play

Partidos de hoy por la UEFA Nations League

PartidoHorarioCanal
Islas Feroe vs Moldavia10.00 a. m.
Kazajistán vs Eslovaquia10.00 a. m.
Estonia vs Bulgaria12.00 p. m.
Islanda vs Luxemburgo12.00 p. m.
Lituania vs Liechtenstein12.00 p. m.
Gibraltar vs Malta2.45 p. m.
Alemania vs Países Bajos2.45 p. m.
Grecia vs Serbia2.45 p. m.
Macedonia del Norte vs Eslovenia2.45 p. m.
Suiza vs Escocia2.45 p. m.

Partidos de hoy por la CONCACAF Nations League

PartidoHorarioCanal
Cuba vs Granada2.00 p. m.YouTube CONCACAF
Guadalupe vs Bermudas2.00 p. m.YouTube CONCACAF
Guyana vs Puerto Rico2.00 p. m.YouTube CONCACAF
Martinica vs Aruba7.00 p. m.YouTube CONCACAF
Trinidad y Tobago vs Antigua y Barbuda7.00 p. m.YouTube CONCACAF
Canadá vs Guatemala8.00 p. m.YouTube CONCACAF
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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