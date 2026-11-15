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Partidos de hoy, lunes 16 de noviembre: programación de la Liga 1, Nations League y más
Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, lunes 16 de noviembre. Se nos vienen encuentros por Liga 1, Nations League y más.
Este lunes 16 de noviembre se jugarán interesantes encuentros por la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Además, también se jugarán duelos por la UEFA Nations League. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.
PUEDES VER: Tabla Acumulada de la Liga 1 2026: clasificación con la última fecha del Torneo Clausura
Partidos de hoy por la Liga 1 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|UTC vs Los Chankas
|1.00 p. m.
|L1 Max y L1 Play
|Cusco FC vs ADT
|3.15 p. m.
|L1 Max y L1 Play
|CD Moquegua vs Atlético Grau
|3.15 p. m.
|L1 Max y L1 Play
Partidos de hoy por la UEFA Nations League
|Partido
|Horario
|Canal
|Islas Feroe vs Moldavia
|10.00 a. m.
|Kazajistán vs Eslovaquia
|10.00 a. m.
|Estonia vs Bulgaria
|12.00 p. m.
|Islanda vs Luxemburgo
|12.00 p. m.
|Lituania vs Liechtenstein
|12.00 p. m.
|Gibraltar vs Malta
|2.45 p. m.
|Alemania vs Países Bajos
|2.45 p. m.
|Grecia vs Serbia
|2.45 p. m.
|Macedonia del Norte vs Eslovenia
|2.45 p. m.
|Suiza vs Escocia
|2.45 p. m.
Partidos de hoy por la CONCACAF Nations League
|Partido
|Horario
|Canal
|Cuba vs Granada
|2.00 p. m.
|YouTube CONCACAF
|Guadalupe vs Bermudas
|2.00 p. m.
|YouTube CONCACAF
|Guyana vs Puerto Rico
|2.00 p. m.
|YouTube CONCACAF
|Martinica vs Aruba
|7.00 p. m.
|YouTube CONCACAF
|Trinidad y Tobago vs Antigua y Barbuda
|7.00 p. m.
|YouTube CONCACAF
|Canadá vs Guatemala
|8.00 p. m.
|YouTube CONCACAF
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