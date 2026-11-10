Alianza Lima aseguró fase de grupos de Copa Libertadores 2027: posible bombo y rivales a enfrentar

Alianza Lima ya tiene asegurado su boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y comienza a mirar de reojo lo que será su próximo desafío internacional. El equipo blanquiazul se convirtió en uno de los primeros representantes peruanos confirmados para el certamen continental desde la instancia de fase de grupos, y ahora espera conocer cómo quedará ubicado en el sorteo. De acuerdo con el último ranking de clubes de CONMEBOL, existe una proyección sobre el bombo que podría ocupar y los rivales de jerarquía que tendría en su camino.

¿En qué bombo estaría Alianza Lima para la Copa Libertadores 2027?

Para conocer el posible escenario del conjunto íntimo hay que tomar como referencia el Ranking CONMEBOL 2026, publicado en diciembre de 2025. En aquella clasificación, Alianza Lima apareció en el puesto 40, con 1.879,8 puntos, siendo el tercer equipo peruano mejor ubicado, detrás de Universitario de Deportes y Sporting Cristal.

Si se mantiene una distribución similar a la de las últimas ediciones, el cuadro blanquiazul tendría como escenario provisional el bombo 4 de la fase de grupos. Esto significa que podría compartir serie con tres clubes ubicados por encima en el escalafón continental, incluyendo equipos de Brasil y Argentina. Sin embargo, todavía no es una ubicación oficial, pues CONMEBOL debe publicar el nuevo ranking y definir a todos los clasificados para establecer los bombos definitivos.

Alianza Lima clasificó a la Copa Libertadores 2027.

¿Qué equipos podrían ser rivales de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2027?

La próxima edición del torneo ya comienza a tomar forma y varios clubes importantes de Sudamérica aseguraron su presencia. Entre los equipos que podrían convertirse en rivales de Alianza Lima, siempre que terminen ubicados en bombos diferentes, destacan:

Palmeiras (Brasil)

Flamengo (Brasil)

Boca Juniors (Argentina)

Rosario Central (Argentina)

Belgrano (Argentina)

Junior de Barranquilla (Colombia)

Independiente del Valle (Ecuador)

Colo Colo (Chile)

Olimpia (Paraguay)

Macará (Ecuador)

Estos nombres corresponden a clubes con presencia asegurada en la Libertadores 2027 según el panorama disponible, pero no representan enfrentamientos confirmados. La ubicación de cada uno dependerá del ranking y de la instancia desde la que ingrese al torneo.

¿Qué otros equipos podrían clasificar a la Copa Libertadores 2027?

La lista de participantes todavía no está completa. Si los campeonatos nacionales terminaran con las posiciones actuales, otros clubes podrían conseguir su clasificación y ampliar el abanico de posibles rivales de Alianza Lima.

En Perú, Universitario de Deportes también tiene asegurada su presencia, aunque todavía debe definir si ingresará directamente a la fase de grupos o disputará las rondas preliminares. Sporting Cristal y Sport Huancayo también aparecen en el panorama de la clasificación, dependiendo de los resultados finales de la Liga 1.

Alianza Lima espera el nuevo ranking CONMEBOL para conocer su bombo

La publicación del Ranking CONMEBOL 2027 será determinante para conocer con mayor precisión la ubicación de Alianza Lima. La referencia anterior, con el equipo blanquiazul en el puesto 40, permite proyectar su presencia en el bombo 4, aunque todavía deberá confirmarse con la nueva clasificación y las reglas del sorteo.

Lo cierto es que el cuadro de La Victoria ya tiene asegurada su presencia en la fase de grupos y espera conocer a sus próximos adversarios. Terminar como Perú 1 o Perú 2 no garantiza por sí solo una mejor ubicación en los bombos, por lo que el ranking continental será el principal indicador para conocer el panorama internacional de los íntimos.