¿Rumbo a la serie A? Revelan que ex Alianza Lima está en la mira de dos clubes italianos: "Interés"

A lo largo de los años, Alianza Lima se ha caracterizado por ser uno de los equipos que mayor cantidad de jugadores logra posicionar en el extranjero. El cuadro blanquiazul es una de las mejores vitrinas del fútbol local para que los futbolistas puedan dar el salto al fútbol internacional. En ese contexto, en las últimas horas se conoció que un exjugador del conjunto íntimo interesa a dos clubes de la Serie A de Italia.

Revelan que ex Alianza Lima está en la mira de dos clubes italianos

Según información del periodista brasileño Fábio Vargas, un peruano con pasado grone podría dar el salto al fútbol europeo: se trata de Erick Noriega. El hoy jugador de Gremio y una de las figuras de la selección peruana, está en la mira del Como 1907 y la Fiorentina. Según el citado comunicador, su fichaje por cualquiera de los dos equipos podría darse en enero del 2027, dependiendo de las negociaciones con sus pares de Gremio.

“El volante Noriega volvió a despertar el interés de clubes europeos. Según información, Como, sensación del fútbol italiano comandada por Cesc Fàbregas, y Fiorentina están de ojo en el jugador gremista”, publicó en su cuenta de X.

“La Fiorentina, inclusive, ya contrató al zaguero Viery (excompañero de Noriega) y ahora también monitorea al volante. Noriega nunca escondió el deseo de actuar en Europa. Una salida en enero no está descartada por la dirección gremista, dependiendo de los valores involucrados”, añadió.

Como y Fiorentina buscarían fichar a Erick Noriega

De concretarse alguna de estas opciones, Erick Noriega tendría la oportunidad de dar un importante salto en su carrera y disputar una de las ligas más competitivas de Europa. Por ahora, el volante peruano continúa enfocado en Gremio, mientras los clubes interesados analizan las condiciones para una posible negociación en el próximo mercado de fichajes.

Erick Noriega ya entrena con la selección peruana

Vale precisar que, mientras se define su futuro, Erick Noriega ya viene entrenando con la selección peruana de fútbol de cara al próximo partido amistoso por fecha FIFA ante Bolivia. El duelo está pactado para este viernes 13 de noviembre en Matute.