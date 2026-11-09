Mr Peet se rindió ante futbolista de Alianza Lima pese a empate ante Chankas: "Nos va a ser muy útil"

Alianza Lima no pudo ante Los Chankas y sufrió para conseguir un empate 1-1 en Andahuaylas, resultado que los dejó fuera de la pelea por el título del Torneo Clausura 2026 y generó malestar en los hinchas. Sin embargo, Mr Peet sorprendió al analizar el duelo y destacar el rendimiento de un futbolista blanquiazul.

Mr Peet se rindió ante futbolista de Alianza Lima pese a empate ante Chankas

Durante la emisión de su programa ‘Madrugol’, el popular Mr Peet reaccionó al empate de Alianza Lima ante Los Chankas y, aunque lamentó el resultado, no dudó en destacar el gran trabajo que realizó Nicolás Díaz.

Según indicó el comunicador, el defensa chileno logró mostrar un gran rendimiento y dejó en claro que será de mucha utilidad para el futuro del club. No obstante, lamentó que las lesiones no le permitan mantener la regularidad a lo largo de la temporada.

Nicolás Díaz fue de los mejores de Alianza Lima ante Los Chankas

" Es bueno haber visto a un jugador como Nicolás Díaz, que nos va a ser muy útil. Tuvo la mala fortuna con las lesiones y el tema de aquel golpe en la cabeza que sufrió en Chongoyape. (...). Para destacar lo de Nico Díaz, va a ser de mucha utilidad en la medida que no tenga problemas de lesión. Demostró que puede jugar de líbero, de central, lateral izquierdo y volante de primer línea", remarcó.

Del mismo modo, el periodista deportivo resaltó la polifuncionalidad de Nicolás Díaz, quien ha ocupado distintas posiciones en el esquema defensivo de Pablo Guede, incluso la de pivote.

Nicolás Díaz será sometido a exámenes médicos y puede ser baja en Alianza Lima

El central acabó lesionado en el partido ante Los Chankas, aunque demostró su enorme compromiso con el club. Sin embargo, Nicolás Díaz no pudo abandonar el campo por sus propios medios y tuvo que ser auxiliado por sus compañeros. En su regreso a la capital, el chileno confirmó a la prensa que "no puede caminar" y se someterá a pruebas médicas para recibir su diagnóstico.