El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos informó que Santi Almarcha, un estudiante español de 22 años detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), recibió la opción de acogerse a la salida voluntaria del país. La administración de Donald Trump sostiene que el joven tiene antecedentes relacionados con presuntos hurtos en establecimientos comerciales. Sin embargo, no ha precisado los detalles de las acusaciones ni ha aclarado si existe algún proceso penal en su contra.

Santi Almarcha, de 22 años, permanece detenido en Georgia, cerca de la frontera con Florida.

ICE mantiene detenido al estudiante español y DHS señala presuntos antecedentes por robo

Según informó la Agencia EFE, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional confirmó que Almarcha tendría antecedentes relacionados con hurtos en establecimientos comerciales. Sin embargo, la institución no proporcionó más detalles sobre los hechos que se le atribuyen al estudiante, natural de Vilassar de Mar (Barcelona) y matriculado en la Universidad de Missouri.

El joven fue detenido el 15 de noviembre durante un control de tránsito en el condado de Suwannee, al norte de Florida. En el operativo participaron agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y del Departamento de Agricultura de Florida. En ese momento, las autoridades lo identificaron como ciudadano español y señalaron que permanecía en Estados Unidos sin una autorización migratoria vigente.

Posteriormente, el DHS informó que se le había concedido la salida voluntaria, aunque aclaró que permanecería bajo custodia del ICE mientras se gestionaba su salida del territorio estadounidense. Hasta el jueves, la base de datos oficial de ICE indicaba que el joven continuaba detenido en el Centro de Procesamiento Folkston D. Ray, en Georgia, cerca de la frontera con Florida.

Salida voluntaria de Estados Unidos: la defensa cuestiona la detención y alerta sobre condiciones precarias

El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que Santi Almarcha ingresó legalmente a Estados Unidos el 14 de enero de 2026 con una autorización temporal, pero permaneció en el país tras el vencimiento de su permiso, el 14 de septiembre del mismo año.

No obstante, su abogada, Regina Pitarch, ofreció una versión distinta sobre las circunstancias que llevaron a la pérdida de su estatus migratorio. Según explicó a la Agencia EFE, el estudiante tenía una visa F-1 vigente hasta 2029, pero la Universidad de Missouri canceló su formulario I-20 después de que se matriculara únicamente en asignaturas en línea durante ese semestre.

La defensora sostiene que su cliente no fue informado de que dicha modalidad académica podía afectar su situación migratoria. Por ello, considera que el caso responde a una cuestión administrativa y cuestiona el trato que recibe durante su detención.

Pitarch también denunció ante EFE que las condiciones en el centro de detención del ICE son cada vez más difíciles. Según su testimonio, el joven permanece en un entorno precario, rodeado de personas enfermas, con las luces encendidas durante la noche y gritos constantes, además de enfrentar dificultades para descansar y alimentarse adecuadamente.

La situación vuelve a poner sobre la mesa la preocupación de muchos inmigrantes, tanto documentados como indocumentados, por los procedimientos migratorios en Estados Unidos. La posibilidad de acogerse a una salida voluntaria puede tener consecuencias importantes para quienes enfrentan dificultades con su estatus migratorio, por lo que resulta fundamental conocer las circunstancias particulares de cada caso.

Por el momento, las autoridades no han precisado cuándo se concretará la salida de Almarcha ni han proporcionado más detalles sobre las acusaciones de robo formuladas por el DHS.