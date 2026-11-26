Este viernes 27 de noviembre se realizarán grandes encuentros por las principales ligas europeas como la Bundesliga, LaLiga de España, Ligue 1 y Premier League, entre otras. Además, la selección peruana femenina también jugará un amistoso frente a República Dominicana. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Partido
|Horario
|Canal
|Weder Bremen vs Borussia M’gladbach
|2.30 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por LaLiga
|Partido
|Horario
|Canal
|Levante vs R. Racing Club
|3.00 p. m.
|ESPN 4 y Disney+
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Partido
|Horario
|Canal
|Brest vs Paris FC
|2.45 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Premier League
|Partido
|Horario
|Canal
|Nottingham Forest vs Chelsea
|3.00 p. m.
|ESPN y Disney+
Partidos de hoy por la Serie A
|Partido
|Horario
|Canal
|Venezia vs Bolonia
|2.45 p. m.
|ESPN 2 y Disney+
Partidos de hoy por el Mundial sub-17
|Partido
|Horario
|Canal
|Colombia vs Serbia
|8.00 a. m.
|DSports y DGO
|Honduras vs Japón
|8.00 a. m.
|DAZN
|Costa Rica vs Brasil
|9.00 a. m.
|DSports y DGO
|Irlanda vs Tanzania
|9.00 a. m.
|DAZN
|Argelia vs República Dominicana
|10.00 a. m.
|DAZN
|Montenegro vs Chile
|10.00 a. m.
|DSports y DGO
|Rumanía vs Camerún
|11.00 a. m.
|DAZN
|Venezuela vs México
|11.00 a. m.
|DSports y DGO
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Partido
|Horario
|Canal
|Academia del Balompie vs Tomayapo
|2.00 p. m.
|Entel Gol
|Independiente vs Real Oruro
|2.00 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por el Brasileirao
|Partido
|Horario
|Canal
|Fluminense vs Cruzeiro
|6.00 p. m.
|Fanatiz y Premiere
Partidos de hoy por el Cuadrangular de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Deportivo Cali vs Atl. Bucaramanga
|6.35 p. m.
|RCN y Win+
|Millonarios vs América de Cali
|8.40 p. m.
|RCN y Win+
Partidos de hoy por amistosos internacionales
|Partido
|Horario
|Canal
|Francia vs Venezuela femenino
|3.00 p. m.
|Perú vs República Dominicana femenino
|4.00 p.m.
|Bolivia vs Uruguay femenino
|6.00 p. m.
Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Nacional Asunción vs Rubio Ñú
|3.30 p. m.
|DSports y Tigo Sports
|Sp. Luqueño vs Olimpia
|6.00 p. m.
|DSports y Tigo Sports
Partidos de hoy por la Liga AUF Uruguaya
|Partido
|Horario
|Canal
|Racing Montevideo vs Liverpool M.
|6.30 p. m.
|Disney+