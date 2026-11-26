Este viernes 27 de noviembre se realizarán grandes encuentros por las principales ligas europeas como la Bundesliga, LaLiga de España, Ligue 1 y Premier League, entre otras. Además, la selección peruana femenina también jugará un amistoso frente a República Dominicana. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

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Partidos de hoy por la Bundesliga

Partido Horario Canal Weder Bremen vs Borussia M’gladbach 2.30 p. m. Disney+

Partidos de hoy por LaLiga

Partido Horario Canal Levante vs R. Racing Club 3.00 p. m. ESPN 4 y Disney+

Partidos de hoy por la Ligue 1

Partido Horario Canal Brest vs Paris FC 2.45 p. m. Disney+

Partidos de hoy por la Premier League

Partido Horario Canal Nottingham Forest vs Chelsea 3.00 p. m. ESPN y Disney+

Partidos de hoy por la Serie A

Partido Horario Canal Venezia vs Bolonia 2.45 p. m. ESPN 2 y Disney+

Partidos de hoy por el Mundial sub-17

Partido Horario Canal Colombia vs Serbia 8.00 a. m. DSports y DGO Honduras vs Japón 8.00 a. m. DAZN Costa Rica vs Brasil 9.00 a. m. DSports y DGO Irlanda vs Tanzania 9.00 a. m. DAZN Argelia vs República Dominicana 10.00 a. m. DAZN Montenegro vs Chile 10.00 a. m. DSports y DGO Rumanía vs Camerún 11.00 a. m. DAZN Venezuela vs México 11.00 a. m. DSports y DGO

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

Partido Horario Canal Academia del Balompie vs Tomayapo 2.00 p. m. Entel Gol Independiente vs Real Oruro 2.00 p. m. Entel Gol

Partidos de hoy por el Brasileirao

Partido Horario Canal Fluminense vs Cruzeiro 6.00 p. m. Fanatiz y Premiere

Partidos de hoy por el Cuadrangular de Colombia

Partido Horario Canal Deportivo Cali vs Atl. Bucaramanga 6.35 p. m. RCN y Win+ Millonarios vs América de Cali 8.40 p. m. RCN y Win+

Partidos de hoy por amistosos internacionales

Partido Horario Canal Francia vs Venezuela femenino 3.00 p. m. Perú vs República Dominicana femenino 4.00 p.m. Bolivia vs Uruguay femenino 6.00 p. m.

Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay

Partido Horario Canal Nacional Asunción vs Rubio Ñú 3.30 p. m. DSports y Tigo Sports Sp. Luqueño vs Olimpia 6.00 p. m. DSports y Tigo Sports

Partidos de hoy por la Liga AUF Uruguaya