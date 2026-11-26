¡Mucha atención! El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha anunciado recientemente la detención de 115 individuos en Indiana como resultado de un operativo de control migratorio que se realizó durante varias semanas. Esta acción forma parte de los esfuerzos continuos de la agencia para hacer cumplir las leyes de inmigración en el país americano. ¿Qué deben saber los inmigrantes al respecto? ¿Son deportados de inmediato?

ICE intensifica represión en Indiana: arresta a 115 personas con antecedentes

Tal como informó ICE en sus comunicados oficiales y los medios WFYI y Indy al Día, se revelaron detalles clave sobre un último despliegue de arrestos en una zona en especial.

En primer lugar, se identificó que los arrestados se encontraban en el país de manera irregular y poseían antecedentes delictivos, incluyendo agresión agravada, violencia doméstica, tráfico de drogas, posesión de cocaína, delitos relacionados con armas de fuego, conducción bajo los efectos del alcohol e infracciones de tránsito .

La entidad informó que, de los detenidos, 18 ya contaban con órdenes de deportación emitidas por jueces de inmigración del Departamento de Justicia . Aunque el comunicado no especificó las ciudades ni las fechas exactas de las detenciones, se ha indicado que los operativos se llevaron a cabo a principios de noviembre en el este de Indianápolis.

Al respecto, Raymond Hernandez, subdirector de la oficina de campo de ICE en Chicago, que incluye a Indiana, ha señalado que estas acciones están dirigidas a hacer cumplir las leyes federales en todas las comunidades.

¿Quiénes fueron los detenidos?

ICE compartió una lista de los inmigrantes indocumentados que fueron privados de su libertad y próximos a ser deportados. A continuación, algunos:

Antonio Camacho Gutiérrez (53 años, México). Tiene seis arrestos previos por armas de fuego, alcohol, agresión y alterar el orden público.

Yefri Arnoldo Genis-Ardón (31 años, Guatemala). Señalado como miembro de la pandilla MS-13, con orden de deportación desde 2014.

Omar Pinto Sánchez (40 años, México). Condenado por delitos de drogas y conducir ebrio, con orden de expulsión restablecida en 2016.

Esmelin Pérez-Jiménez (41 años, México). Condenado por posesión de cocaína, conducir ebrio e infracciones de licencia, con orden de deportación desde 2010.

Luciano Rojas González (58 años, México). Tiene una condena previa por conducir bajo los efectos del alcohol.

Abraham Ramos Castro (43 años, Honduras). Reportado junto al grupo con antecedentes por conducir bajo los efectos del alcohol.

Séptimo detenido. Reportado con condenas por conducir ebrio (su nombre no apareció detallado en los reportes locales).

Posturas divididas tras intensificación del ICE

Esta situación ha generado reacciones encontradas entre funcionarios locales. Mientras el senador Jim Banks apoyó las acciones de la agencia en favor de la seguridad comunitaria, el representante federal André Carson y la alcaldesa de Lawrence, Deb Whitfield, expresaron su preocupación por el efecto que estas redadas pueden tener en la confianza hacia las autoridades y en la separación de familias. Este despliegue se produce meses después de otra operación en el estado que resultó en 426 detenciones.