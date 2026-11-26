Universitario de Deportes recibió un nuevo golpe en medio de su preparación para afrontar las semifinales de los playoffs de la Liga 1 2026. La Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional Peruana resolvió imponerle una multa económica al conjunto crema por una infracción cometida durante su partido frente a Sport Boys, correspondiente al Torneo Clausura.

Comisión Disciplinaria aplicó fuerte sanción a Universitario previo a la semifinal de la Liga 1 2026

Según la Resolución N.° 02 del Expediente L1.0-111-26, emitida el 18 de noviembre, el organismo disciplinario determinó sancionar a la institución merengue con una multa de 1 UIT, equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria. La infracción corresponde al artículo 16, acápite 16.3, literal b), del Reglamento Único Disciplinario de la Federación Peruana de Fútbol.

Comisión Disciplinaria impuso sanción económica a Universitario por el lanzamiento de objetos de los hinchas cremas contra Sport Boys

De acuerdo con el reglamento, los clubes también pueden recibir medidas disciplinarias por conductas inadecuadas de sus aficionados. Entre las infracciones contempladas figura el lanzamiento de objetos al terreno de juego, una de las situaciones que puede generar responsabilidad para las instituciones, incluso cuando estas no hayan tenido una participación directa en los hechos.

Asimismo, la Comisión Disciplinaria advirtió expresamente a Universitario que, si vuelve a incurrir en una infracción de la misma naturaleza o similar, se aplicarán las disposiciones correspondientes del artículo 37 del Reglamento Único Disciplinario, lo que podría derivar en nuevas sanciones.

A diferencia de otras resoluciones disciplinarias, el documento establece expresamente que contra esta decisión no cabe recurso. No obstante, el club tiene un plazo de cinco días para solicitar por escrito la decisión motivada, de acuerdo con el artículo 69, numeral 4, del Reglamento Único Disciplinario.

De esta manera, Universitario deberá afrontar la sanción económica impuesta por la Comisión Disciplinaria mientras se prepara para buscar su clasificación a la final de la Liga 1 2026 ante Sport Huancayo.

¿Cuándo jugará Universitario la semifinal de la Liga 1 2026?

Universitario de Deportes disputará la semifinal de la Liga 1 2026 frente a Sport Huancayo en dos encuentros programados para el domingo 29 de noviembre, en el Estadio IPD de Huancayo, por el partido de ida, y para el viernes 4 de diciembre, en la vuelta.