Una de las grandes contrataciones de Universitario de Deportes esta temporada ha sido Gianluca Lapadula, delantero de la selección peruana que jugó toda su vida en Italia y está teniendo su primera experiencia en territorio nacional. En ese sentido, el atacante venía recuperándose de una lesión y ahora recibió una terrible noticia a pocos días de que se lleven a cabo los playoffs de la Liga 1 2026.

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El futbolista ítalo-peruano es pieza clave en la 'U', por lo que Fabián Bustos lo necesita al 100% para los encuentros ante Sport Huancayo tanto en el IPD como en el Estadio Monumental. Sin embargo, una fuerte noticia podría afectar su rendimiento dentro del terreno de juego y terminar pasándole factura a los merengues, que se encuentran luchando por llegar a la final ante Alianza Lima y obtener el anhelado tetracampeonato del Perú.

Gianluca Lapadula recibió terrible noticia en Universitario

Resulta que, al margen de su estado físico, Gianluca Lapadula se ha visto seriamente perjudicado en el mercado de transferencias . El valor del ‘Bambino’ ha decaído considerablemente desde que llegó a Universitario de Deportes a mediados de este 2026. Recordemos que, con 36 años, el nacido en Italia está en los últimos años de su carrera como futbolista profesional.

Gianluca Lapadula y su nuevo valor.

¿Cuál es el valor de Gianluca Lapadula?

Resulta que Gianluca Lapadula estaba cotizado en 400 mil euros cuando llegó a la 'U' para disputar el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. No obstante, pese a su buen rendimiento, su valor se ha desplomado y actualmente su pase tiene un precio de 375 mil euros . Esta cifra es la más baja de su carrera desde el 2015, cuando jugaba para Teramo Calcio.

Cabe precisar que su cotización más elevada la alcanzó cuando se encontraba jugando para el AC Milan de la Serie A, en el 2017. En aquel año, el hombre de la selección peruana llegó a valer un total de 8 millones de euros. Aunque vale precisar que en esa época no era considerado como compatriota aún, ya que no tenía su DNI y prefería defender a la selección italiana. Años después cambió de opinión.