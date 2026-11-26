Los boletos del Sinuano Día y Noche se encuentran disponibles en puntos de venta autorizados de la lotería en Colombia. Es necesario que, antes de realizar tu apuesta, confirmes que el establecimiento cuente con la debida autorización. Además, es recomendable conservar el tiquete, ya que será necesario para consultar los resultados y reclamar cualquier premio que puedas obtener.





Otra opción para participar es a través de internet, utilizando la página oficial de la Red de Servicios de Córdoba Récord o plataformas digitales que estén autorizadas para la comercialización de este juego.